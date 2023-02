Melissa Paredes se cansó de que constantemente le pregunten por Rodrigo Cuba. Karla Tarazona y Kurt Villavicencio le preguntaron a su compañera si le envió un mensaje de felicitaciones a su exesposo y a Ale Venturo por el nacimiento de su hija, una consulta que no fue del agrado de la ex reina de belleza, quien expresó su incomodidad ante el tema.

Aunque intentó estar calmada, Melissa Paredes terminó expresando su fastidio delante de sus compañeros de ‘Préndete’, remarcando que solo estaba siguiendo el juego, pero consideraba que ya era demasiado.

“Yo creo que también ya, pasen la página, ya pasó más de un año. Estamos con nuevos planes, con nuevas parejas, con una nueva situación, todos. Yo creo que hay que dejar bastante atrás el pasado”, indicó Melissa Paredes bastante seria.

Melissa Paredes habló sobre las imágenes que aparece en la playa con Rodrigo Cuba

Respecto a los videos donde se le ve a su familia y la del Gato Cuba caminando en la misma playa, indicó que no se ha expresado sobre ello por lo antes expuesto.

“No me he pronunciado sobre esas imágenes porque, para empezar, nosotros no tenemos que estar ventilando lo que hacemos como papás. Yo creo que ya aprendimos ambos de los errores que los dos hemos cometido. Creo que no es necesario decir cómo, por qué estábamos juntos, o qué sé yo. Es una situación que se va a ver siempre, somos padres y lo vamos a ser toda la vida. El rencor quedó en el pasado”, señaló la conductora de TV, quien al ser consultada por Kurt Villavicencio sobre los detalles de la reunión, recalcó que lo iba a mantener en privado.

“No tengo que dar explicaciones, porque se especula tanto, y yo ya estoy bastante cansada del tema también, y me imagino que Ale por su lado también, porque es una mujer que está iniciando una nueva relación con su pareja, que quiere estar tranquila. Está teniendo una bebé, es un momento maravilloso, que imagino que quiere decir, ya, ya dejen de hablar”, sentenció.