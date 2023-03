Melissa Paredes no pudo contener las lágrimas en su último día como conductora del programa “Préndete” de Panamericana TV. La modelo se despidió de sus compañeros Karla Tarazona y Kurt Villavicencio y de todo el equipo de producción con lágrimas en los ojos.

En los últimos minutos de la edición de este viernes 10 de marzo, Karla Tarazona anunció que el equipo de producción le había preparado una sorpresa a Melissa Paredes. Tras presentar un video recordando sus mejores momentos, Paredes no pudo evitar las lágrimas.

“Yo no quería llorar, pero veo a nuestra productora llorando... Saben lo fuerte que soy. Gracias a todo el equipo de producción, son maravillosos. Lo he pasado increíble, desde el día uno me han tratado muy bonito. Gracias, son un gran equipo”, manifestó Paredes.

Asimismo, la modelo le pidió a sus compañeros que sigan adelante con el programa a pesar que muchos los critiquen por tener bajo rating. “Ustedes tienen auspiciadores y eso es algo bonito, eso no se tiene así nomás”, aclaró.

Melissa Paredes se despidió del programa "Préndete" en medio de lágrimas. (VIDEO: PANAMERICANA)

Por otro lado, Melissa Paredes también aclaró que su salida de Panamericana TV se da en buenos términos, pese a que ella mantenía la esperanza de quedarse en el programa. Además, resaltó que nunca tuvo ningún conflicto con sus compañeros de conducción.

“Me voy agradecida y feliz, por más que quieran poner el titular que quieran poner. Me voy sin ningún conflicto, ni con Karla (Tarazona) ni con Kurt (Villavicencio) ni con la producción. Gracias ‘Préndete’ por abrirme las puertas. ¡Que siga la alegría y que siga la felicidad! Que el lunes tengan un gran programa, les deseo todo los éxitos”, dijo.

Rebeca Escribens felicita a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba