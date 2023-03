Melissa Paredes se ha caracterizado por decir todo lo que piensa sin importarle si eso agrada a los demás o no. Por lo que, la ex reina de belleza habló sobre la incursión de Ethel Pozo en la actuación en ‘Maricucha 2′, donde comparte escenas con Christian Domínguez.

Sin pelos en la lengua, la expareja de Rodrigo Cuba opinó que su antigua colega no tiene “talento” para la interpretación. De hecho, todo indica que el personaje de Afrodita, encarnado por la hija de Gisela Valcárcel, no llegó a convencer a Paredes.

“Les juro que no es por hablar mal, porque el cariño lamentablemente siempre va a estar, no sé por qué, pero cuando no hay talento, no hay”, declaró en ‘Amor y Fuego’.

Además, señaló que, pese a que ella no se considera una “gran actriz”, ha tenido “bastante suerte” porque “a muchas personas les gusta mi forma de actuar”.

“Creo que es un don también, no todos nacemos para lo mismo, quizás, ¿no?”, agregó. Luego, cuestionó que Ethel Pozo trate de estar involucrada en demasiados proyectos. “Eso de querer estar en todo tampoco es bueno (...) Tiene un gran director al lado no solo como esposo, sino que es un capo, y una gran productora como es Michelle Alexander”, sostuvo.

¿Qué pasó para que Melissa Paredes saliera de ‘Préndete’?

Tras anunciar su salida del programa ‘Préndete’, Melissa Paredes responsabilizó a Panamericana Televisión por la baja sintonía del magazine.

A pesar de haber expresado su agradecimiento por la oportunidad de conducir el programa junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, la modelo lanzó una crítica contra la casa televisora.

Esto ocurrió cuando Belén Estévez llegó como invitada al set del espacio matutino y dijo estar dispuesta a quedarse como conductora.

“Sé que están buscando nueva conductora y vine vestida de azul como los conductores oficiales”, señaló la bailarina argentina.