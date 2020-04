Melissa Paredes supo ser paciente y aprovechar sus oportunidades, prueba de ello es que en menos de diez años ha logrado pasar de ser una ‘chica reality’ a ser la protagonista de las telenovelas más vistas de la televisión peruana.

Entre los años 2012 y 2017, Melissa formó parte de distintos programas de competencia como “Desafío”, “Bienvenida la tarde” y “Esto es guerra”. Y aunque muchos artistas prefieren olvidar su paso por estos escenarios, no es su caso. Ella prefiere recordarlo como una experiencia en su vida.

“Nunca, tampoco es que no me guste. Al contrario, no me parece que ser una chica ‘reality’ sea malo, es un trabajo honrado como el de todos", reveló en entrevista al diario Correo.

Actualmente, Melissa Paredes ha hecho un alto a las grabaciones de la telenovela “Dos hermanas”, debido a la pandemia del coronavirus, pero ella continúa su aprendizaje con cursos online de actuación. “Ser actor es un constante aprendizaje”, dijo.

Asimismo, reveló que tras su gran debut en la pantalla chica con la telenovela “Ojitos hechiceros”, le ofrecieron incursionar en la conducción; pero no aceptó porque ya su trabajo en la ficción le demanda mucho tiempo. “Por ahora y a estas alturas ya no sabemos qué pasará más adelante”, contó.

Sobre ‘Mery’, su personaje en “Dos hermanas”, Melissa Paredes contó que se está identificando con el rol y que “es una mujer que no la ha tenido fácil de niña. Ha sufrido mucho y tiene un carácter bien formado. Sabe lo que quiere y lo que no. ‘Mery’ es una mujer de armas tomar”.

