Melissa Paredes atraviesa un buen momento en su vida; sin embargo, para llegar a este punto tuvo que superar diversas dificultades, entre ellas, su abrupta salida de “América Hoy” en 2021 tras el escándalo de una presunta infidelidad a su entonces esposo Rodrigo Cuba. Ahora, la actriz fue consultada por la posibilidad de regresar al magazine.

En entrevista con la Chola Chabuca en “Esta noche”, Melissa Paredes fue consultada por su posible regreso a la conducción de “América Hoy”. Pese a que evadió la pregunta al inicio, decidió responder ante la insistencia.

“Si me pagan bien sí”, dijo Paredes, dejando abierta la posibilidad de volver al programa “América Hoy” en el futuro, siempre y cuando cumplan con sus condiciones económicas.

Melissa Paredes fue conductora de "América Hoy", junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Christian Domínguez. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, su salida no fue un caso sencillo, ya que la misma actriz y modelo confesó que su desvinculación del programa matutino de América Televisión no fue voluntaria.

En otra entrevista, esta vez en el podcast “La Linares”, Melissa Paredes contó detalles poco conocidos de su separación de Rodrigo Cuba, futbolista y padre de su hija. Según confesó, en un momento contempló la posibilidad de retomar su relación.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes. | Crédito: Rodrigo Cuba / Facebook

“Claro, muchas veces por los hijos nosotros aplazamos muchas cosas, es más, hasta se puede aplazar una separación por los hijos. Siempre uno quiere el mundo ideal para sus hijos, sí, obvio”, dijo.

“Como todos, y más como alguien como yo, que no creció con mamá y papá juntos, de hecho, sí, tenía esa ilusión. Pero no se dio, no se iba a dar igual, y ya”, agregó.