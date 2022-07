El matrimonio entre la actriz Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo ´Gato´ Cuba llegó a su fin a finales de octubre del año pasado, tras conocerse una supuesta infidelidad por parte de la también conductora de televisión con su pareja de baile Anthony Aranda. Sin embargo, el caso no quedó ahí, sino que ha continuado a través de la televisión con diferentes versiones de la expareja sobre su relación, y la última noticia es que ambos deberán vivir alejados de su menor hija de tan solo cuatro años.

La revelación del programa “Magaly TV: La firme” ocasionó el fin de la relación que inició tras conocerse ambos en Chiclayo en el año 2014. Sin embargo, pasaron una grave crisis tras las declaraciones del modelo Bruno Agostini en “El valor de la verdad”. Una vez superada la situación, se casaron el 22 de diciembre de 2016. Casi un año después, dieron la bienvenida a su única hija.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se conocieron en 2014, pero formalizaron su relación con un matrimonio en 2016. | Crédito: Rodrigo Cuba / Facebook

“Hay un sinfín de decisiones que se toman en la vida, esta ha sido una de las más difíciles que nos ha tocado afrontar. Desde la última semana de septiembre, Rodrigo y yo decidimos finalizar nuestra relación sentimental, sin embargo, hemos llegado a un muy buen término entre ambos, somos y seremos siempre muy buenos amigos”, declaró Paredes a través de Instagram antes de la emisión del ‘ampay’. De esta manera, daba a entender que la relación se había acabado antes del ´ampay´.

Sin embargo, la versión de Rodrigo Cuba era distinta. Él se enteró del ´ampay´ de su entonces esposa cuando estaba entrando a un cumpleaños al que habían invitado a su hija. Paredes lo llamó y le comentó que iba a salir el video con el bailarín de El Gran Show. “Me quedé helado (por el ‘ampay’) y le dije ‘tú ve como solucionas ese problema, no cuentes conmigo’”, dijo a Magaly Medina. Además, recalcó que desconocía que su expareja iba a publicar ese comunicado, y no estaba de acuerdo con lo que se precisó. “¿Qué está pasando?, ¿En qué momento, yo estoy de acuerdo con este comunicado?... porque lo que se leía ahí es que los dos estábamos de acuerdo y yo estoy totalmente frío”, explicó.

El matrimonio no llegó a su fin ahí, sino que tuvo que llegar hasta el Poder Judicial después de varias situaciones tensas entre la pareja, que al final terminó perjudicando a su hija en común. Aquí un repaso de los hechos.

Los enfrentamientos

La situación poco clara de quién tuvo la responsabilidad del fin del matrimonio entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba ocasionó que ambos declararan en diversos medios de comunicación y se formen diferentes opiniones al respecto.

Pese a todo, la prioridad parecía ser la hija menor de edad, por lo que conciliaron. El acuerdo fue una tenencia compartida, donde cada padre gozaba de tres días y medio con la menor. “No fue una conciliación en la que hubo coacción. Las partes fueron tranquilas a firmar, no solo la separación, sino también la separación de bienes y un próximo divorcio de mutuo acuerdo”, indicó la defensora del futbolista.

Parecía que ambos habían llegado a buenos términos por el bienestar de su primogénita; sin embargo, la polémica volvió a estallar cuando la actriz pidió otra conciliación para reformular el primer acuerdo sobre la tenencia.

Fruto de su relación, nacio su primogénita. | Crédito: Rodrigo Cuba / Facebook

Rodrigo Cuba recalcó que su exesposa pretendía “desconocer” nuestro el acuerdo anterior y buscaba que el padre solo tenga dos días hábiles durante la semana y de forma opcional los fines de semana. Esto no fue aceptado por el futbolista.

Por su parte, Paredes detalló que su finalidad no era obtener una manutención. “En el documento de conciliación que yo he mandado, allí especifico bien claro... Dice que no se variara el tema de pensión de alimentos, aun así, todos dan a entender como que es por eso (por dinero)”, señaló la protagonista de “Ojitos Hechiceros”.

Pero, definitivamente, el último suceso que ha marcado esta disputa entre ambas personalidades está relacionado a su mejor hija. En la madrugada del 13 de junio, Melissa Paredes llamó a su exesposo ´Gato´ Cuba para comunicarle que estaba frente a una comisaría a punto de denunciarlo por presuntos tocamientos indebidos a su hija. Seguidamente, le pidió que se acerque al lugar para conversar con sus abogados. Horas después de la llamada, Rodrigo decidió denunciar a Melissa por chantaje y extorsión.

La conversación se filtró en los medios de comunicación durante la madrugada del 1 de julio, por lo que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Aurora, decidió empezar una intensa investigación.

El mayor perjuicio

La situación ha tenido que llegar hasta el Poder Judicial. El futbolista denunció a la modelo por presunta extorsión, pero el Octavo Juzgado Especializado de Familia de Lima determinó que el futbolista se mantenga alejado a una distancia de 100 metros de su menor hija, mientras duren las investigaciones del Ministerio Público.

Asimismo, se dictó que Rodrigo Cuba reciba terapia psicológica obligatoria y se le prohibió cometer cualquier tipo de actos de violencia familiar y psicológicos. En caso contrario, será denunciado penalmente.

“Buen día, quiero comunicarles que el día de hoy, la Fiscalía que venía investigando la denuncia en mi contra por el presunto delito de extorsión y chantaje, declaró que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria en mi contra. Como ya lo había mencionado anteriormente, nunca fue mi intención obtener beneficio económico a cambio de no realizar una denuncia, ni ningún beneficio en sí, solo reaccioné como madre preocupada buscando respuestas”, escribió la actriz tras conocer el fallo.

Por su parte, su exesposo no se manifestó al respecto. Sin embargo, compartió una reflexión a través de sus redes sociales. “No pierde quien cae sino quien deja de luchar. Tras semanas difíciles volvimos con triunfo y con ganas de que los últimos seis meses del año sean mejores. Caer está permitido, levantarse es obligatorio. Hay que luchar siempre por lo que se ama”, decía el mensaje.

Una persona que también se ha visto involucrada en el problema es Jorge Cuba, el padre del futbolista. Melisa Paredes denunció a su exsuegro en la comisaría de Magdalena del Mar por el delito de violencia psicológica en agravio suyo y de su hija. Cuba le habría alzado la voz y lanzado fuertes adjetivos frente a la menor.

“En el momento que ella y su menor hija recién se despertaban, salieron de la habitación y se dirigieron a la sala comedor donde se encontraba el señor Jorge Cuba tomando desayuno, el mismo que se acercó a la denunciante diciendo en tono moderado: ‘ya vez lo que ocasionas, por tu culpa te han quitado a tu hija, por tu culpa toda esta familia está así”, se lee en el documento al que tuvo acceso este Diario.

Pocos días después, la actriz también fue prohibida de acercarse a su hija. El Poder Judicial, bajo la decisión de la jueza Leidi Oliva Díaz, determinó dictar impedimento de acercamiento o proximidad de Melisa Paredes hacia su hija en un radio de 100 metros.

Asimismo, la jueza le prohibió la exposición innecesaria de la menor en medios de prensa y redes sociales. De lo contrario, la actriz podría ser denunciada penalmente por desobediencia y resistencia a la autoridad. Paredes también deberá someterse a terapia psicológica obligatoria en el centro de salud estatal más cercano a su domicilio. En consecuencia, la menor de cuatro años permanecerá alejada de sus padres hasta que se aclare la situación.