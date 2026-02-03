Melochita niega que Monserrat Seminario le robó S/ 500 000: “Dije eso de cólera”

En un giro inesperado sobre la crisis familiar que atraviesa, el reconocido comediante y sonero Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, desmintió que su esposa, Monserrat Seminario, le haya robado S/ 500 000, atribuyendo sus acusaciones a una reacción emocional.

“Lo que pasa es que la última vez que hablé lo hice por enojo. Mencioné que era medio millón de soles, pero si tuviera esa cantidad, no estaría en Perú, sino en Miami”, aclaró Villanueva al diario Trome, añadiendo que actualmente se recupera en la casa de un amigo después de sufrir complicaciones de salud debido al estrés.

Melcochita y Monserrat se casaron en el 2017

Melcochita negó haber sufrido agresiones físicas

A pesar de las graves denuncias públicas realizadas por sus hijas, Yessenia y Susan Villanueva, quienes aseguraron que Seminario maltrataba físicamente al cómico de 89 años, el propio Villanueva negó tales hechos. “No me pega. Si me pegara, pues no estaría con ella”, dijo este martes al mismo diario.

La controversia escaló a tal punto que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) envió un equipo multidisciplinario para evaluar la situación de la “presunta víctima”.

El artista peruano tiene 11 hijos, con distintas parejas. Fruto de su relación con Mery Espinoza, con la que es padre de sus dos hijas mayores; con Isabel Valdivia tuvo otros tres hijos, con Delia Villanueva otros tres más y con su actual esposa Monserrat Seminario Sanz, tienen tres hijas. Su unión se ha convertido en una de las más estables, teniendo más de 16 años juntos.

Al respecto, el humorista fue enfático en señalar que busca el cese de las hostilidades mediáticas para evitar un deterioro mayor en su salud:

“No quiero aclarar nada porque ya quiero que pare todo. Me están estresando y de repente me pasa algo. Se me ha subido la presión, me duele la cabeza (...) y quizá me da una embolia”, manifestó con preocupación.

¿Qué dijo Monserrat Seminario?

Por su parte, Seminario reconoció haber administrado los ingresos del sonero durante años, pero rechazó cualquier apropiación ilícita. Según su versión, los fondos se destinaron al mantenimiento del hogar, la educación de sus hijas y viajes familiares.

“Si gasto es para mi casa, mis hijas. Nos fuimos de viaje por el aniversario de mis padres... eso va sumando hasta que te quedas en cero” , explicó Seminario, argumentando que los recursos fueron consumidos por el costo de vida y el pago de deudas.

Finalmente, Villanueva confirmó que ya ha retomado el contacto telefónico con su esposa y se encuentra en un proceso de revisión de cuentas. “Ya estoy cuadrando todo, en qué ha gastado y esas cosas”, finalizó, esperando una reunión presencial cuando la tensión familiar disminuya.