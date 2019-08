90's Fest: así cambió físicamente Daniel René, después de salir de MDO| FOTOS

La banda juvenil MDO, creada en 1997 por el productor de Menudo, Edgardo Díaz, volvió a los escenarios en 2018, gracias a su participación en la exitosa 90’s Pop Tour, la cual reúne a las bandas que sonaron fuerte en los noventa y que estará llegando a nuestro país en octubre próximo. Aunque la gira cambió de integrantes, Daniel René, uno de los cantantes de la banda puertorriqueña sí pisará tierra peruana pero como parte del 90's Fest, junto a Fey, Ella baila sola, Torbellino, entre otras.



Y es precisamente Daniel René, conocido por interpretar el famoso tema "No Puedo Olvidarme de ti" junto a MDO, el que sigue sorprendiendo a sus fanáticos con su nueva apariencia.

El cantante de origen cubano-estadounidense hoy luce muy distinto a como lo recordamos en sus videoclips. Tiene el rostro perfilado, tatuajes, piercings, y utiliza looks que lo alejan de la imagen de niño bueno que se había creado en la agrupación.

Daniel, además de compartir nuevamente escenario con los demás integrantes de MDO, trabajó por mucho tiempo en su carrera como solista, y es productor musical de la discográfica The Rhythm Rehab.

Hace poco, Daniel René confesó que venía luchando contra la adicción a las drogas.

"Esta es la primera vez que hablo públicamente de mi adicción a las drogas. Es algo muy grande para mí, porque fue un momento muy oscuro en mi vida. Hoy dejo el miedo de ser juzgado porque ya no me siento como la misma persona. Luché por mucho tiempo pero encontré la guianza (sic) que necesitaba y todos los días estoy trabajando para ser la mejor versión de mí", señaló.

"Sé que muchos se dieron cuenta que yo no estaba bien y aun así permanecieron a mi lado, quiero que ustedes sean parte de esta parte de mi vida, la mejor parte. La parte que es positiva y que encontró nueva felicidad al aprender a quererme a mí mismo. Esta canción habla sobre donde me llevo la oscuridad y es un buen recordatorio de la persona en la cual me convertí. Gracias por siempre apoyarme pero aún más importante, gracias por quererme cuando yo no sabía cómo hacerlo", escribió en Facebook cuando promocionaba su tema "Aftermath".