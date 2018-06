Eduardo Carabajal hizo su descargo en televisión luego de que Elisa Vicedo denunciara haber recibido una golpiza de su parte como represalia por revelar en un evento político que fue abusada sexualmente por él hace dos años.

El actor argentino, que ha sido parte del elenco de la telenovela "Como dice el dicho" de Televisa, acudió al set del programa "De primera mano" y allí dijo ser víctima de una "calumnia", pues, asegura, nunca violó a Elisa Vicedo y tampoco la golpeó.

Carabajal explicó que, efectivamente, coincidió con la actriz en un evento proselitista de Emmanuel Duprez, productor asociado de Televisa y actual aspirante al cargo de diputado en México. Y que se produjo un altercado con el padre de ella, mientras esta lo acusaba de haberla atacado sexualmente.

PONE EN DUDA LA CORDURA DE VICEDO

El argentino afirma que él nunca golpeó a la actriz, sino que fue padre durante el forcejeo. "Yo lo que hago es aventar al señor. Y la niña venía detrás de él gritoneando. El señor se tropieza con su hija y él mismo la golpea. No sé yo si con la cabeza o cuando caen al suelo por que no lo vi bien", declaró.

Eduardo Carabajal se defiende ante denuncia de Elisa Vicedo. (Fuente: YouTube/ Imagen entretenimiento)

Carabajal continuó su defensa calificando lo dicho por Elisa Vicedo como una "mentira del tamaño del planeta" con la que ella busca beneficiar su carrera. Luego afirmó que en el tiempo que trabajaron juntos en una obra de Teatro En Corto, en la Ciudad de México, ella había acusado a un compañero suyo, cuyo nombre no quiso revelar, de acoso sexual y dijo también que la conducta de la joven delataba problemas de salud mental.

"Ella fue contratada hace dos años para una obra de teatro. Llegaba tarde, no se aprendía el texto, se desmayaba porque no comía bien. Ella nos confesó de viva voz que tenía problemas de bulimia, que su mamá se quiso suicidar y que llevaba tratamiento psicológico. (...) También se atrevió a acusar en esa época a uno de los chicos que era protagonista de la obra (...) Es una persona fuera de la realidad, incoherente, afirmó.

El actor también consideró sospechoso que la actriz haya guardado silencio por dos años y que recién en un evento político haga su acusación. "Busquemos de dónde vienen la cosas. Ella está totalmente enferma", declaró. "Yo no golpeo a ninguna mujer, no lo hice con ella. Tampoco sucedió un acto como el que dice que pasó hace 2 años. Para mí lo que ella dice me parece gravísimo. ¿Por qué no fue a la policía o a los medios? ¿Por qué esperó dos años y un evento público, cuando se pone dizque de moda (en relación a #MeToo)?", continuó.

PIDE ENFRENTAMIENTO EN TRIBUNALES

Carabajal dijo que demandará a Elisa Vicedo por "daños morales", pues su carrera y su imagen han sido afectadas por la denuncia que él sostiene como falsa.

"Me están juzgando por algo que yo no hice, están afectando mi vida, mi carrera, mi nombre. Pero yo soy hombre de fe, creo que en la justicia y creo que se va a hacer lo correcto, lo justo. Estoy para enfrentar todo lo necesario porque esto va a llegar a instancias finales, legales. No va a quedar así", sentenció.

Elisa Vicedo denuncia por abuso sexual a Eduardo Carabajal. (Fuente: YouTube)

El incidente que enfrenta a Elisa Vicedo y Eduardo Carabajal ocurrió el domingo 24 de junio en el Parque Hundido de la Ciudad de México. Ambos acudieron, junto a otras figuras del espectáculo, a un evento de Emmanuel Duprez. Según el testimonio de la actriz, ella se puso nerviosa al darse cuenta de la presencia de su ex compañero de trabajo y, al entrar en shock, le reveló a Sugey Abrego, también entre las invitadas, que había sido abusada sexualmente.

Tras ello, según Vicedo, su padre habría encarado al actor, quien respondió golpeándola. Un video fue grabado el día del incidente pero solo muestra a ambas figuras después del ajetreo.