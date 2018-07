México: famosos reaccionan ante resultado de las elecciones

Luego de que los candidatos mexicanos José Antonio Meade y Ricardo Anaya salieran a declarar que no los favorecen las tendencias de voto a la presidencia, algunos famosos utilizaron sus redes sociales para dar sus opiniones al respecto.

Sobre todo es en Twitter donde diversos personajes expresaron su sentir ante las tendencias de la elección.

Alberto Ciurana, jefe de contenido de Azteca publicó en su cuenta de Instagram una imagen con el siguiente mensaje.

“Andrés Manuel López Obrador será presidente de todos los mexicanos. Ahora lo que toca es sumar y apoyarlo para que le vaya bien a México. Así es la democracia”.

El actor mexicano Gael García no ocultó su emoción tras darse a conocer los resultados de la elección.

"¡Ay! No paro de recordar las caminatas largas con mi madre y padre, defendiendo su voto en el 88 que fue duramente pisoteado por el fraude masivo que hubo. Sé que deposité mi voto pensando en esa imagen: ese niño que yo era, vota por un futuro mejor y por el bien común", escribió en Twitter.

¡Ay! No paro de recordar las caminatas largas con mi madre y padre, defendiendo su voto en el 88 que fue duramente pisoteado por el fraude masivo que hubo. Sé que deposité mi voto pensando en esa imagen: ese niño que yo era, vota por un futuro mejor y por el bien común. — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 2 de julio de 2018

¡Qué emoción, chingao! 🇲🇽 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽



¡Y Latinoamérica unida! — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 2 de julio de 2018

"Se van ellos y nos quedamos todos. Quedamos los ciudadanos que tenemos que trabajar y contribuir al cambio que merecemos y anhelamos. Noche para recordar. Habrá que involucrarnos como nunca", expresó Diego Luna.

¡Se van! Eso hay que celebrarlo. Quedamos lxs ciudadanxs que tenemos que trabajar y contribuir al cambio que merecemos y anhelamos. Noche para recordar. Habrá que involucrarnos como nunca. #eldíadespués — diego luna (@diegoluna_) 2 de julio de 2018

El actor Poncho Herrera expresó en Twitter: "Adiós PRI, no te vamos a extrañar". Además, dijo que es momento de iniciar la recomposición social en México y de mejorar cómo ciudadanos.

México hoy decidió. Se acabaron las campañas, así que es momento de iniciar la recomposición social, de mejorar cómo ciudadanos. Dejemos de pensar en colores y pensemos en un bien común: el de todos los mexicanos. — Alfonso Herrera 🇲🇽 (@ponchohd) 2 de julio de 2018

León Larregui, vocalista de Zoé, también dio su sentir: "¡Qué belleza!, ¡qué viva México!".

Que belleza, Que Viva Mexico!!! Y su despertar!! 🇲🇽❤️⚡️❤️⚡️❤️⚡️❤️⚡️❤️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️❤️⚡️ — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) 2 de julio de 2018

La cantante Paty Cantú dijo en Twitter que cuando gana la democracia, ganamos todos. Estos comentarios generaron críticas por parte de sus seguidores. Ante ello, la estrella pop indicó: "No estoy revelando a dónde fue o no fue mi voto. Estoy alentando, cómo ser humano y ciudadana de México, el respeto a la democracia. Y la esperanza en las manos. No estoy siendo irrespetuosa. Ni creo que merezco los insultos que estoy recibiendo".

Cuando gana la democracia, ganamos todos! Que esto nos haga eco #eldiadespues y siempre! — Paty Cantú (@PatyCantu) 2 de julio de 2018

