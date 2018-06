Sin importar el lugar en el que estaban ni lo cargadas de sus agendas laborales, conocidas figuras del espectáculo en México compartieron en Instagram fotografías con mensajes de apoyo para su selección que, este miércoles, se juega su clasificación a octavos en el Mundial de fútbol Rusia 2018.

Diego Boneta se puso la camiseta de su equipo para ir a grabar en Los Ángeles su nueva película "Terminator". Pese a estar dentro del estudio faltando poco para el rodaje, el actor decidió no quitarse la camiseta y se grabó en Instagram Stories muy emocionado diciendo: "No me puedo quitar. Hoy gana México. ¡Viva México!, ¡viva México!".

Una publicación compartida de Diego Boneta (@diego) el 27 Jun, 2018 a las 6:59 PDT

Otras estrella mexicana que se pronunció sobre el partido fue Paulina Rubio, que se encuentra en Rusia desde la semana pasada.

Una publicación compartida de Paulina Rubio (@paulinarubio) el 27 Jun, 2018 a las 6:01 PDT

El cantante Manuel Mijares, quien ha estado muy atento a todos los partidos de México en el Mundial, se quedó en casa para ver el encuentro y se puso unos zapatos de la suerte con bordados que recordaban fuegos artificiales. "La victoria nos espera. Fuerza, México", dijo.

Una publicación compartida de Mijares (@oficialmijares) el 27 Jun, 2018 a las 6:48 PDT

Estos son otros mensajes de aliento de las figuras de la farándula mexicana en Instagram:

Una publicación compartida de andrealegarreta (@andrealegarreta) el 27 Jun, 2018 a las 6:51 PDT

Vamos Mexico!!! Una publicación compartida de Ana Layevska (@analayevska1) el 27 Jun, 2018 a las 7:25 PDT

La selección mexicana juega, este miércoles, para garantizar su pase a los octavos de final en el apretadísimo Grupo F del Mundial de Rusia.

El partido se juega en Ekaterimburgo.