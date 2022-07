La canción “Mi bebito fiu fiu”, “creación” del peruano Tito Silva, se volvió viral en las distintas plataformas luego que el cantante Bad Bunny la interpretó en una transmisión en vivo. El tema se volvió tan popular que artistas como Kunno, Danna Paola, Luisito Comunica, entre otros la utilizaron como música de fondo en sus videos de redes sociales.

La gran popularidad del tema también se debe a que la melodía no es ajena a los oídos de los usuarios. Resulta que “Mi bebito fiu fiu” utiliza la música de fondo de “Stan”, exitosa canción del rapero Eminem y Dido.

Tito Silva habló sobre los derechos de autor de la canción “Mi bebito fiu fiu”

¿Tito Silva contaba con los derechos para utilizar la melodía de “Stan” en “Mi bebito fiu fiu”? El músico nacional fue consultado al respecto en una entrevista con Luis Carlos Burneo, conocido por su canal de YouTube “Spencerlandia”.

En dicha conversación, Tito explicó que “Mi bebito fiu fiu” es una parodia y que no necesitaba permiso para utilizar la melodía de “Stan”.

“Hay un tema con esto de los derechos de autor... Nosotros sabemos que hay un tema detrás porque ya estamos agarrando un tema que ya existe y una canción conocida que se llama ‘Stan’, que principalmente se hizo conocida por Eminem y Dido, pero es una parodia y como es una parodia no se necesita algún tipo de permiso”, señaló Silva.

“Según las leyes y espero no estar equivocado, porque si no me van a demandar. Entiendo que según las leyes, esto es totalmente legal e ilícito hacer parodias sin necesidad de hacer un permiso”, indicó.

hace un par de semanas @titosilvamusic me contó sobre la figura mediante la cual utilizaron el tema original de Eminem-Dido pic.twitter.com/0EhM8QlHhi — spencerlandia (@spencerlandia) July 6, 2022