En noviembre de 2016, las cuentas oficiales de Facebook de Luisana Lopilato y Michael Bublé indicaban que su hijo mayor, Noah, había sido diagnosticado con un cáncer de hígado. Esta noticia devastó a la pareja, y 20 meses después, Bublé reveló lo que vivieron durante el proceso.

Durante estos largos meses, ambos artistas se desconectaron de su carreras y se dedicaron exclusivamente a acompañar al pequeño Noah en su tratamiento.

La actriz argentina comentó en varias oportunidades sobre lo doloroso que resultó ese proceso y de lo mucho que aprendieron como familia. El reconocido cantante canadiense fue mucho más reacio al tocar el tema en público hasta ahora. En una entrevista con el medio australiano Herald Sun, Bublé contó cómo vivió el angustiante camino hasta la recuperación de su hijo mayor.



"Estuve en el infierno", aseguró. "No doy precisiones ni siquiera a mis amigos, porque duele demasiado. Es mi niño. Es un superhéroe, no necesita revivir lo que pasó una y otra vez. Pero estuve en el infierno. Y, ¿sabés qué? El infierno parece un lindo lugar para irte de vacaciones en comparación con lo que nos pasó a nosotros", añadió.



Pensó que no volvería a cantar

El intérprete de "Haven't Met You Yet" confesó que pensó que nunca se subiría de nuevo a un escenario mientras cuidaba de su hijo. "Realmente pensé que nunca volvería a cantar. La familia es lo que importa. La salud mental de mis chicos es lo primero. La relación con mi familia, mi esposa, mi fe... todo eso está primero", agregó.



"Obviamente es cáncer y tenemos que controlarlo, pero no hubiese vuelto a aparecer en público si él no estuviera bien", indicó el artista.



Todo lo vio con claridad

En la entrevista el cantante indicó que el tratamiento que llevó Noah se extendió por 18 meses, y se dio por terminado el año pasado. "Tomar distancia me permitió reafirmar mi amor por la música. Cuando supimos que Noah tenía cáncer, fue un punto de quiebre. Recuerdo estar sentado en la habitación del hospital pensando: '¿Yo me preocupaba por estas estupideces?'. Me preocupaba por las ventas de discos, por un meme o porque cualquier cosa que un idiota dijera sobre mí. En un segundo, todo se había vuelto mucho más claro", afirmó.

La familia crece

Además de Noah (4 años), Michael Bublé y Luisana Lopilato son padres de Elias (2 años) y se encuentran esperando a su primera hija, que nacerá en las próximas semanas.



