Michael Jackson a 10 años de su muerte: así fue la transformación física del 'Rey del pop'

Han pasado diez años desde que Michael Jackson, el indiscutible 'Rey del pop', falleció de intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina en medio de los preparativos de su nueva gira mundial: "This is it".

El responsable de temas icónicos como "Thriller", inició su carrera musical con tan solo seis años de edad, como miembro de los Jackson 5, grupo conformado por él y sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon, hasta que despegó en solitario en 1972 con "Got to be there", aunque fue con "Off the wall" con el que empezó a adquirir reconocimiento.

Por aquellos años el rostro de Jackson era como el de cualquier niño afroamericano: tes morena, pelo rizado en forma de afro y la nariz ancha.

Sin embargo, en 1971, cuando comenzó a triunfar como solista, Michael Jackson empezó a evidenciar los primeros cambios físicos: una nariz más delgada y puntiaguda, y menos grasa en la zona de los pómulos.

Algunos años después, su piel empezó a tornarse blanca y su pelo rizado pasó a ser lacio.

Michael Jackson sufría la enfermedad de vitiligo (condición que provoca la pérdida de pigmentación de la piel). Precisamente por esa enfermedad, destinaba varias horas al día para maquillarse, sobre todo antes de un concierto.

En la galería de fotos que acompaña esta nota, puedes ver el cambio físico que presentó el artista estadounidense con el paso del tiempo.