La presentadora de televisión Micheille Soifer arremtió contra su excompañero de ‘reality’, Nicola Porcella, por haberse negado a a dar una entrevista al programa “América Hoy”, indicando que desaprueba su actitud.

“No apruebo que Nicola se niegue a hablar con los periodistas. Yo creo que se le han subido los humos y se lo digo en su cara” , declaró Soifer durante la transmisión de su programa ‘Ponte en la cola’.

¿Por qué Nicola Porcella se negó a responder a ‘América Hoy’?

Por su parte, Porcella explicó su decisión a través de sus redes sociales, afirmando que la razón de su rechazo se debe a que no tiene una buena relación con los panelistas del programa de América TV.

“La verdad no me caen bien, soy totalmente honesto, no me caen bien, los de ese programa nadie me cae”, expresó Porcella. “No se trata de ser creído, yo soy una persona muy agradecida, pero ya sé a quiénes les doy entrevistas y mi energía. Mi energía no se las voy a dar a cualquiera”, agregó.

El conflicto, según Porcella, se originó por notas periodísticas previas del magazine que, de acuerdo con el exintegrante de reality, se enfocaron en criticar su desempeño como actor en telenovelas mexicanas.

Como se recuerda, al ser abordado por un reportero del programa el pasado 26 de agosto, Porcella fue contundente en su negativa, declarando: “Con ustedes no”.

Posteriormente, justificó su decisión en redes sociales. “No tengo por qué hablar con todo el mundo, no tengo la necesidad. Si voy a hablar con alguien es con quien yo decida”, añadió.