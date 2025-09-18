Micheille Soifer decidió darse una nueva oportunidad en la música e inició un gran debate con su más reciente lanzamiento, el cual no solo marcó su regreso a la industria, sino que también encendió la polémica al estar cargado de indirectas a Leslie Shaw.

La nueva canción de Micheille Soifer, titulada “Rubia con tu plata”, es un tema que marca la postura de la cantante frente al trabajo de Leslie Shaw en la cumbia, género al que incursionó desde hace algunos meses.

La letra de la canción tiene frases que hacen referencia al trabajo de Leslie Shaw con Thalía, así como su reciente polémica con el cantante Chechito. Además, resalta que el único éxito de la ‘rubia’ fue “La faldita”.

Micheille Soifer lanza indirectas a Leslie Shaw en su nueva canción. (Foto: Instagram)

Con frases como “Porque ni siquiera con Thalía pudiste sobresalir” y “pregunta a Chechito”, Micheille Soifer avivó la polémica de su enfrentamiento con Leslie Shaw.

El tema llega acompañado de un videoclip protagonizado por la misma Micheille Soifer, quien se apodera del tono rosa para enviarle un mensaje claro a su colega. En tan solo dos días, el audiovisual ha superado las 31 mil reproducciones.

De esta manera, Micheille Soifer avivó la polémica de su enfrentamiento con Leslie Shaw. Cabe señalar que no es la primera vez que ambas protagonizan un tenso momento, ya que, en el pasado, han discutido en más de una oportunidad.