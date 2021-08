Conforme a los criterios de Saber más

Micheille Soifer se encuentra en un dulce momento, tal como ella misma lo llama. Falta poco para su segundo “parto musical”: “Bye Bye”, canción que se estrenará en menos de una semana y cuenta para El Comercio todos los detalles de esta nueva etapa.

Desde el año pasado, Soifer dejó en claro que su futuro era la música y anunció la firma con la disquera Monumetal Music. Hasta el momento siguió en la televisión, fue jurado en “Yo Soy” y ahora será conductora en el ‘reality’ “El Poder del Amor” en Latina.

El próximo 24 de agosto llega “Bye Bye” tras el tema “La Nena”, canción que se estrenó hace cuatro meses y alcanzó más de 6 millones de vistas en YouTube.

Hace una semana, la ex chica reality tuvo complicaciones con su salud. Actualmente está mejor, pero tuvo que ser operada de emergencia.

“Estuve tres noches en emergencia y no sabía lo que tenía, sentía un dolor terrible abdominal y era que mi vesícula tenía piedritas... La vesícula no me podía detener. Tengo tres puntitos en la barriga y va a cicatrizar pronto”, comentó.

La ahora cantante ha dejado de lado los realitys y comparte su crecimiento con una entrevista donde habla de esta etapa y todos los detalles de su música.

-En los realities siempre mostraste una postura explosiva, en ‘Yo soy’ fuiste más confrontacional y ahora como conductora, eres más dulce, ¿Es una evolución en tu carrera?

El reality sacó varias personalidades mías, la dulce, la competitiva, la deportista. Ahora estoy en una etapa diferente de mi vida donde he madurado muchísimo. Creo que he aprendido bastante a lo largo de mi carrera, uno nunca deja de aprender y esta nueva faceta me encanta, me divierto, siento que soy yo y puedo ser libre, sin tener que renegar.

¿Tienes algún mantra o frase que te motive ante cualquier dificultad?

En algún momento me he sentido gastada emocionalmente, pero siempre hay una frase que me motiva: ‘Mientras yo sea feliz haciéndolo, no importa lo que diga el resto’. A mí me han criticado por todo, pero vivimos en un mundo donde la noticia no es ‘Wao el videoclip de Micheille es un éxito’, sino lo que uno dice del otro.

La gente no siempre va a resaltar qué tan trabajadora eres, qué tan buena hija o hermana eres o qué tanto luchas a diario por salir adelante, pero si mañana cometes un error te lo van a refregar siempre. Hay que dejar de enfrentar lo que diga el resto y hacer lo que a uno le hace feliz, es lo que yo aprendí en casi 15 años de carrera artística que tengo y no es poco.

¿Estás feliz con el resultado de la Nena, tu último lanzamiento?

Todo lo que estoy haciendo lo he soñado antes y lo estoy logrando. No sola, yo tengo todo un equipo de trabajo que me respalda, cree mucho en mí y si en algún momento tuve inseguridades, pues Monumental Music (su disquera) me ha hecho creer nuevamente en mí. Tengo diez canciones ya grabadas que son increíbles, una mejor que otra, ‘La Nena’ nos dejó la valla alta. Es un logro, estuvimos más de una semana en tendencia número 1, cosa que es increíble porque ahí ves el respaldo que tienes en el país. Todo es un trabajo de largo aliento.

¿Estos temas seguirán en el género urbano o vas a probar otros géneros?

Tengo dos baladas porque yo soy romántica al mango, pero más es género urbano y mis baladas son como medio urbanas. Me encanta lo disfruto, lo gozo, es lo que escucho yo en la radio en mi playlist y voy a cantar lo que me nace.

¿Vas a tener alguna colaboración con otro artista?

Por ahora tengo una colaboración con un artista de Monumental Music, se llama Denegri. La canción está lindísima y la vamos a lanzar pronto. Me encantaría tener un ‘feat’ con un artista extranjero, sumaría muchísimo.

Los conciertos están de vuelta, ¿planeas alguna presentación?

Se están reactivando (los conciertos). De igual manera, a mí siempre me han contratado para animar, para cantar, lo cual se va a seguir realizando. Este sábado vamos a hacer un evento que será online también en Monumental Music por el Aniversario del Callao.

¿Cómo llegaron hasta el desierto de Ica para tu nuevo videoclip?

El videoclip tiene una historia, se trata de una diosa que seduce a los hombres con su belleza y los hace perderse en el desierto. Austin interpreta a un arqueólogo que está yendo al desierto de Paracas y se encuentra con una joya de esta diosa, lo cual lo hace caer en un sueño profundo y lo hace vivir una experiencia a su lado. “Bye Bye” es un tema urbano pero tiene instrumentos de medio oriente y de gitanos.

También está dedicado para los hombres y mujeres que no están dispuestos a esperar un mensaje, pues ‘bye bye’. No siempre uno tiene que aguantar una relación fea.

VIDEO RECOMENDADO

Michelle Soifer revela que sufrió agresión

Michelle Soifer revela que sufrió agresión