Ante los comentarios de Magaly Medina, la exchica ‘reality’ Micheille Soifer, quien actualmente conduce el programa de espectáculos ‘Ponte en la Cola’, ha respondido a las críticas por su desempeño en las pantallas de Latina TV.
Por ello, aprovechando su tiempo al aire, Soifer se defendió de Magaly, acusándola de inventar chismes y difundir información falsa, insinuando que el éxito de su ‘magazine’ ha provocado los ataques.
“No puedo ser ajena a estos comentarios tan bajos que recibí”, dijo la exparticipante de ‘Esto es Guerra’, añadiendo que a Magaly “evidentemente, debe chocarle, se está viendo golpeada en cuanto a su rating”.
Micheille Soifer contra Magaly: “No invento ampays”
Acto seguido, la también cantante afirmó que su programa, ‘Ponte en la Cola’, destaca porque buscan entretener sin difamar.
“Lo que hacemos es divertir a la gente, sin difamar ni mucho menos, inventando ampays o perjudicando la honra y la moral de las personas”, dijo como indirecta para Medina.
La conductora también cuestionó la profesionalidad de Magaly, afirmando que “a mí realmente me daría vergüenza patinar en mi programa”, para luego cuestionar a la comunicadora por “no revisar su pauta”.
¿Cuáles fueron los duros comentarios de Magaly Medina contra Micheille Soifer?
El pasado martes 3 de setiembre, en su programa de ATV, ‘Magaly TV la Firme’, Medina criticó duramente a Micheille Soifer por su desempeño en televisión, indicando que no tenía “talento ni cualidades” para la conducción.
“A alguien le pareció buena moza, aunque sea sin talento y la chantó ahí en un programa para que funja de conductora”, sentenció la comunicadora de 62 años. “Pero la pobre tiene tantos vacíos, a la pobre todavía le falta tanto”, agregó.
En ese línea, Magaly aseguró además que, Micheille no tendría capacidades para entrevistar, ya que, la producción del show que conduce estaría dictándole las preguntas y los comentarios que debe decir al aire.
Para luego finalizar: “Es una lástima verla como la niña boba de la televisión, no tiene cualidades, no tiene talento. No tiene ningún tipo de recurso que la puedan mantener frente a un público”.
