Ante los comentarios de Magaly Medina, la exchica ‘reality’ Micheille Soifer, quien actualmente conduce el programa de espectáculos ‘Ponte en la Cola’, ha respondido a las críticas por su desempeño en las pantallas de Latina TV.

Por ello, aprovechando su tiempo al aire, Soifer se defendió de Magaly, acusándola de inventar chismes y difundir información falsa, insinuando que el éxito de su ‘magazine’ ha provocado los ataques.

“No puedo ser ajena a estos comentarios tan bajos que recibí”, dijo la exparticipante de ‘Esto es Guerra’, añadiendo que a Magaly “evidentemente, debe chocarle, se está viendo golpeada en cuanto a su rating”.

Micheille Soifer contra Magaly: “No invento ampays”

Acto seguido, la también cantante afirmó que su programa, ‘Ponte en la Cola’, destaca porque buscan entretener sin difamar.

“Lo que hacemos es divertir a la gente, sin difamar ni mucho menos, inventando ampays o perjudicando la honra y la moral de las personas” , dijo como indirecta para Medina.

La conductora también cuestionó la profesionalidad de Magaly, afirmando que “a mí realmente me daría vergüenza patinar en mi programa”, para luego cuestionar a la comunicadora por “no revisar su pauta”.

Micheille Soifer y Ricardo Rondón conducen el programa 'Ponte en la cola' de Latina TV | Foto: Instagram

¿Cuáles fueron los duros comentarios de Magaly Medina contra Micheille Soifer?

El pasado martes 3 de setiembre, en su programa de ATV, ‘Magaly TV la Firme’, Medina criticó duramente a Micheille Soifer por su desempeño en televisión, indicando que no tenía “talento ni cualidades” para la conducción.

“A alguien le pareció buena moza, aunque sea sin talento y la chantó ahí en un programa para que funja de conductora” , sentenció la comunicadora de 62 años. “Pero la pobre tiene tantos vacíos, a la pobre todavía le falta tanto” , agregó.

En ese línea, Magaly aseguró además que, Micheille no tendría capacidades para entrevistar, ya que, la producción del show que conduce estaría dictándole las preguntas y los comentarios que debe decir al aire.

Para luego finalizar: “Es una lástima verla como la niña boba de la televisión, no tiene cualidades, no tiene talento. No tiene ningún tipo de recurso que la puedan mantener frente a un público”.