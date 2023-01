La exchica reality Micheille Soifer no fue ajena a la coyuntura del Miss Perú y la búsqueda de nuevas participantes, por lo que no tuvo reparos en responder a un fan que le preguntó si estaba entre sus planes participar del certamen este 2023. La respuesta de la también cantante sorprendió a todos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Micheille Soifer respondió algunas preguntas de sus seguidores, entre ellas, si tenía planeado participar del Miss Perú este año. La respuesta de la ex ‘guerrera’ no se hizo esperar.

“La verdad no participaría porque opacaría a todas mis compañeras. Y ustedes saben que eso de hacer sentir mal a otras personas con mi presencia no va conmigo. Entonces, no, no, y no, eso no es lo mío”, respondió, entre risas, Micheille.

Como se recuerda, Micheille Soifer ya tiene experiencia en concursos de belleza. En el año 2010 participó del Miss Perú Internacional, pero fue retirada del certamen tras conocerse su verdadero estado civil.

¿Quiénes sí estarán en el Miss Perú?

Hasta el momento, se ha confirmado la participación de la joven integrante de “Esto es guerra” Luciana Fuster, quien señaló en entrevista para América Espectáculos que este 2023 sería una de las participantes del Miss Perú.

“Todos los años me preguntan lo mismo y yo digo que sí, pero creo que este año es, ahora sí, ya”, confesó, notablemente emocionada, Luciana Fuster.

