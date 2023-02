La cantante Micheille Soifer y la conductora de televisión Ethel Pozo vivieron un tenso momento al discutir en vivo durante el programa “América Hoy”. El hecho sucedió la mañana de este 20 de febrero, cuando la popular ‘Michi’ llegó como invitada al programa matutino de América Televisión.

Tras un abrupto ingreso, la intérprete de “La Nena” increpó a la hija de Gisela Valcárcel por las críticas que tuvo a una vestimenta que utilizó hace algunos meses en “El Gran Show”. Por si fuera poco, Soifer llegó al programa con el mismo traje para que le hagan las críticas en vivo.

“Puedes dar tu punto de vista, pero no creo que deben de ser tan rígido, duro, me pareció muy feo su comentario, con todo el cariño”, empezó diciendo Michelle Soifer. La respuesta de Ethel Pozo no se hizo esperar.

“Si eres conductora de televisión sí tienes que dar tu punto de vista como muchos temas. ¿En tu carrera Michelle no te gusta que te critiquen nada? En mi caso, yo nací cuando mi mamá era famosa, siempre acepto las críticas, yo me río de ellas. Siempre nos preparamos, Michelle. Lo que pasa es que hay que tener correa. Es válido que no te guste, pero es un comentario sobre tu ropa”, replicó Ethel Pozo.

Micheille Soifer regresa a "América Hoy"

Ante esto, MIcheille Soifer aseguró que las críticas de personas que no estima no le importan; sin embargo, si se sintió afectada pues sentía gran cariño por los presentadores de “América Hoy”.

“No es que no me guste, depende de quién lo hace, si es que es una persona que no me importa y que no le tengo cariño, como lo tenía a todos ustedes”, aclaró.

“Acá hay una cosa, a mí no me gusta que alguien hable más de la cuenta cuando no sabe, yo me he preparado. Yo tengo correa, pero no me gustó tu comentario, qué quieres que te diga. No me gusta y te lo dije, por eso dejo de venir (América Hoy), cada uno va a donde quiere estar”, precisó en su cierre.

Finalmente, Ethel Pozo justificó sus estudios en la carrera de Ciencias de la Comunicación para aparecer frente a las pantallas de televisión a dar sus comentarios, ya sean positivos o negativos para alguna persona.

“Vivimos en una democracia y libre expresión y no podemos comprar los comentarios, yo soy libre y para eso estudié comunicaciones, para hablar libremente. No puedo de estar forzada hablar de alguien”, fue su contundente cierre.

