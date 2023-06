Michelle Alexander llegó de elogios a Melissa Paredes tras brindar una conferencia en la que habló sobre su proyecto “La esquina de la cumbia’, que se presentará el 21 de julio en Plaza Norte. Si bien contó que la modelo no está involucrada en el musical, reveló que sí ha sido convocada a una de sus miniseries que ya fueron grabadas.

“Melissa no está en la obra musical, y no está tampoco en ‘Luz de Luna’. Sin embargo, ha grabado un capítulo de la serie ‘Simplemente Milagros’. Ella protagoniza uno de los episodios. No la he visto, ni he estado con ella, porque esa es una unidad de trabajo que no es la misma de la novela (Luz de Luna)”, aseveró la productora.

Simplemente Milagros sería la versión peruana de la popular serie ‘La Rosa de Guadalupe’, en la que se abordan temas relacionados a problemas cotidianos de la sociedad. Cabe recalcar que este sería el regreso de Melissa a las miniseries desde el incidente que protagonizó con Rodrigo Cuba.