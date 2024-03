¡No se calló nada! La productora de televisión Michelle Alexander arremetió contra Magaly Medina por las críticas que ella hizo a su yerno, el actor peruano André Silva, que participa en varias de sus producciones.

Como se recuerda, Medina criticó a Silva por su apariencia física, sosteniendo que no era atractivo para protagonizar novelas en televisión.

“[...] Así lo alucina (Michelle) a su yerno, que es el guapo entre los guapos, el galanzote, el super actor, él no más protagoniza todas las novelas, claro, se casó con la hija de Michelle Alexander, no por nada”, criticó Medina en su programa.

Ante esas palabras, Alexander conversó con el diario Trome y aprovechó esa plataforma para arremeter contra la Urraca, a quien calificó de envidiosa.

“Yo no voy a opinar nada de lo que hable Magaly Medina ni Perica Pérez, no me interesa, van a decir y seguir hablando de eso y me tiene sin cuidado. Yo sé con quién trabajo y quién tiene talento y quién no tiene talento, y André es un gran actor, está protagonizando ahorita Otelo en el Municipal, entonces creo que hay cierta gente que se tiene que tragar sus palabras, y que finalmente su trabajo en la televisión es ese, ser la envidiosa...”, dijo Michelle.

Tras ello, la productora cuestionó que Magaly hable de belleza, dejando entrever que la comunicadora no tendría atributos físicos agradables.

“En realidad finalmente un tema de quién es guapo y quién no es guapo es un tema subjetivo para cada quién pero hay que ser bien conchudo para hablar de guapura nada más, es muy subjetivo, creo que es superficial finalmente”, comentó.