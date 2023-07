La productora Michelle Alexander no tuvo reparos en hablar sobre Melissa Paredes y celebrar su ingreso a la serie “Al fondo hay sitio” en el personaje de ‘Patty’. Por si fuera poco, negó algún posible veto a la actriz de sus producciones y no descartó que vuelva a trabajar con ella en el futuro.

En conversación con el diario Trome, la productora de televisión aseguró que se siente feliz de ver el crecimiento profesional de Melissa Paredes, a quien le dio la oportunidad de tener un rol protagónico en la actuación con “Ojitos hechiceros”.

“Estoy muy contenta por ella y por el hecho que retome su carrera como actriz. Ella es una buena actriz y ‘Al fondo hay sitio’ es una súper producción peruana. Ojalá sea un personaje permanente porque esa es la lotería de todos los actores, pues la serie no es una telenovela de 80 o 100 capítulos, sino de largo aliento”, contó.

“Ella es una buena actriz, versátil, pero a mí particularmente... me gusta verla en drama. Si la llamara (a Melissa) sería para una cosa dramática, pero le deseo lo mejor. Ojalá siga. Ella es muy buena actriz”, agregó.

En referencia a un presunto veto de sus producciones, Michelle Alexander descartó haber “borrado” a Melissa Paredes de su lista de posibles actores; sin embargo, aclaró que luego de su polémica separación de Rodrigo Cuba dejó “descansar la situación”. Ahora, espera encontrar un personaje apto para ella.

“Tengo unos cuantos, vetados, pero con Melissa, no. Lo último que ella (Paredes) con nosotros fue ‘Dos hermanas’, que fue un éxito y de ahí hubo un descanso con los actores. Después, vino todo este rollo personal (de Melissa Paredes con Rodrigo Cuba) y hay que dejar descansar la situación, pero tampoco se coincidió con un personaje para ella. Yo no me he distanciado de ella (Melissa) ni ella de mí ni tampoco nos hemos peleado. Simplemente, no se ha dado el personaje para ella ni la oportunidad para volver a trabajar”, aclaró Alexander.