Luego que Dalia Durán señalara que no le gustaba el jurado de “El Gran Show” y que prefería ver a Belén Estévez por su trayectoria en el baile, Michelle Alexander salió a responder a la bailarina y le dio dos consejos.

Todo sucedió en la reciente edición de “El Gran Show”, cuando la participante apareció en escena y Gisela Valcárcel le preguntó al jurado su opinión sobre las declaraciones de la bailarina cubana.

“Yo no voy a discutir contigo, soy el jurado y tú una participante. Solo te quiero dar un consejo, si no nos conoces o si vas a entrar a este programa, lo primero, lo mínimo, es averiguar quien es el jurado y quien es cada uno”, señaló Alexander.

“Número dos, no te pongas del tu a tu con el jurado nunca, es un consejo que yo te doy. No me respetas porque no me conoces, no nos puedes respetar porque no nos conoces. Hay que trabajar con esto”, agregó la productora.

Por su parte, Dalia Durán también aclaró que ella si respeta al jurado. “No puedo ser una irrespetuosa porque todos tienen una gran trayectoria, yo eso no lo niego”, señaló.

Cabe señalar que Dalia Durán se salvó de ser la primera eliminada del programa, pero cayó en sentencia tras la nueva edición de “El Gran Show”. Ahora competirá con Manuel Capillo por la permanencia en el programa conducido por Gisela Valcárcel.