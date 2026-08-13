La productora utilizó sus redes sociales para condenar a su extrabajador, acusado por presunto acoso sexual durante un 'casting' | Foto: Instagram (@michellealexanderperu) / Magaly TV (Captura) / Composición EC
La productora utilizó sus redes sociales para condenar a su extrabajador, acusado por presunto acoso sexual durante un 'casting' | Foto: Instagram (@michellealexanderperu) / Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Este miércoles, la productora Michelle Alexander, CEO de Del Barrio Producciones, se pronunció en redes sociales tras la denuncia contra Erick García Vilca, extrabajador de su casa realizadora, acusado por la joven actriz Patricia Villarreal de presuntos actos de hostigamiento sexual durante un supuesto “casting privado”.

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