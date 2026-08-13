Este miércoles, la productora Michelle Alexander, CEO de Del Barrio Producciones, se pronunció en redes sociales tras la denuncia contra Erick García Vilca, extrabajador de su casa realizadora, acusado por la joven actriz Patricia Villarreal de presuntos actos de hostigamiento sexual durante un supuesto “casting privado”.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Alexander señaló que el acusado habría utilizado su nombre y el de la productora para ofrecer castings no autorizados. Asimismo, aclaró que García Vilca no ocupaba el cargo de director dentro de la empresa, sino que se desempeñaba como asistente de dirección.

“Como mujer no puedo ni quiero quedarme callada. He visto hace unos momentos los avances de un programa de espectáculos y lo que he visto es asqueroso e inaceptable. Usar una posición de poder para colocar a una mujer en una situación vulnerable es un abuso que no vamos a tolerar de ninguna manera”, manifestó.

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Alexander indicó que Del Barrio retiró a García Vilca desde el último lunes, tras conocer el caso, y explicó que no hicieron pública la denuncia de inmediato porque requerían la autorización de Villareal. “La única persona que puede autorizarnos a hacer pública esta denuncia es la víctima, y la víctima no lo hizo [en un primer momento]”, afirmó.

La fundadora agregó que, tras la decisión de Villarreal de hacer público el hecho, ella tendrá el respaldo total de su empresa. “Está en todo su derecho y nosotros desde acá, desde Del Barrio, la apoyamos; vamos a darle todo el soporte que ella necesita: psicológico, legal, lo que requiera”, señaló.

Durante su pronunciamiento, Alexander explicó además que Del Barrio Producciones no realiza audiciones de manera directa, sino que trabaja con una empresa externa encargada de las convocatorias para actores, extras y figurantes.

En otro momento del mensaje, expresó su rechazo hacia el accionar del extrabajador, lamentando el quiebre de su confianza. “Erick García, nos has traicionado. Me da una vergüenza saber que has trabajado acá. Es una falta de respeto con tu familia, con las más de 100 personas que trabajan acá conmigo y con todas las personas que creímos en ti”, declaró.

Los detalles de la denuncia

Erick García Vilca fue señalado por Patricia Villarreal por presunto hostigamiento sexual luego de que, durante una supuesta audición privada, la fotografiara con su celular y le pidiera desnudarse frente a él.

Tras semanas de conversación por redes sociales, el comunicador acudió a la vivienda de la actriz para realizar la prueba. Estando a solas, le solicitó fotos en baby doll bajo el argumento de requerimientos del personaje de una novela que produciría. Ante la negativa de la joven, ella sugirió usar ropa de baño, propuesta que él aceptó.

Erick García Vilca dio una breve explicación de los hechos y aseguró que el presunto casting era para un proyecto ajeno a Del Barrio Producciones. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del inmueble muestran a García explicando la dinámica sin equipo audiovisual profesional, grabando a la actriz con su teléfono celular mientras ella vestía trajes ceñidos y ropa de baño.

Posteriormente, el sujeto reveló sus intenciones al indicarle que, para la supuesta escena, debía sentarse en sus piernas y abrirse el brasier frente a su rostro. “Quería que lo seduzca, que me quite la ropa; ahí es donde no acepto”, declaró Patricia, quien tras negarse se retiró a cambiarse mientras García permanecía en el lugar.

Consultado sobre el caso, el denunciado negó haber cometido una falta y argumentó que solo hizo una propuesta que no pasó a mayores por la negativa de la actriz. “En las imágenes no ha pasado absolutamente nada. Es una cosa fuera de mi trabajo, pero la empresa me separó”, declaró.

Ante la denuncia, Erick García fue separado de Del Barrio Producciones, donde era, según Michelle Alexander, asistente de producción

Esta acusación se suma a la reciente denuncia de Naldy Saldaña, exintegrante de La Bella Luz, contra el exdirector musical de la orquesta, César Sánchez, por acoso sexual y tocamientos indebidos durante un ensayo en San Juan de Lurigancho.

A raíz de este último hecho, Del Barrio Producciones decidió suspender definitivamente el proyecto de una serie sobre el grupo de cumbia, señalando que estos actos atentan contra sus valores corporativos.

Del Barrio Producciones canceló proyecto de serie sobre la historia de "La Bella Luz". / Bayron Guzman