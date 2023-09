La exchica “reality” Michelle Soifer reveló que aprendió a diferenciar a las personas sinceras de los mentiros, tras varios ser víctima de engaños varias veces.

“Se podría creer que soy muy mala descubriendo farsantes porque a mí me han mentido miles de veces, pero, por el contrario, esto me ha dado bastante experiencia, a mí ya no me engañan”, comentó.

Por otro lado, agregó que no le gusta mentir, cualidad que le ha generado enfrentamientos con otras personas, por ejemplo con la presentadora de televisión Janet Barboza. “[…] Nos decimos las cosas cara a cara y como son”, dijo.





Michelle Soifer en “¿Cuál es el verdadero?”

Michelle Soifer participará en el programa concurso ¿Cuál es el verdadero?, de América TV, este sábado 16 de setiembre a las 9 p.m. Competirá con Korina Rivadeneira y el periodista Gunter Rave.

“Me llevo súper bien con ellos, pero yo he venido a ganar”, dijo la cantante. “[…] Soy una de las personas más competitivas que existe, así que llego a ganar”, agregó también.





¿Michelle Soifer está soltera?

Michelle Soifer habló también de su situación sentimental, afirmó que está soltera y tiene el “corazón tranquilo”.

Además, dijo que siempre estuvo con chicos guapos y que le gustan menores que ella. “Es bueno el colágeno”, finalizó.