La cantante y figura de televisión Michelle Soifer arremetió severamente contra la modelo y personalidad de Internet Rosángela Espinoza el martes 2 de abril, en el programa “Esto es guerra”, de América TV.

Esta nueva discusión entre las dos famosas del reality, se dio luego de que Espinoza se haya negado a participar en una competencia, alegando que sufría una lesión en el hombro.

Ante la negativa de la famosa “chica selfie”, Michelle Soifer la cuestionó indicando que a pesar de su lesión, tuvo el tiempo para irse de viaje.

“Ella no fue al médico porque le dolía el hombro, pero sí se fue de viaje”, le increpó Michelle a Rosángela. De ese modo, su contrincante respondió: “Mis viajes no tienen nada que ver, el que quiere puede. Yo en mi condición actual no puedo competir”.

Tras escuchar su justificación para no participar en el juego y el alarde de los viajes que realizaba, Soifer la amenazó: “Rosángela no me hagas hablar de tus famosos viajecitos”.

La respuesta de Rosángela Espinoza





Luego de escuchar las palabras de Michelle, la influencer aclaró que sus viajes son financiados por ella misma, debido al trabajo que tiene.

“Nadie me tiene que decir si me voy de viaje o no, me voy con mi plata y punto. Soy una mujer independiente, me esfuerzo y me pago mis viajes. Me doy mis gustos porque la vida es corta y no me voy a hacer vieja trabajando”, dijo finalmente.

Posteriormente, Rosángela arremetió también contra la carrera musical de Michelle, dejando entrever que Soifer no tendría habilidad para la música. “Yo no me meto con tus cantos porque ya sabes lo que va a pasar”.