Miguel Arce estalló contra Javier Masías durante la primera noche del repechaje de "El Gran Chef: Famosos", emitido el martes 8 de abril por Latina TV, tras ser acusado de hacer trampa en la preparación de hamburguesas XXL, que formaban parte del segundo reto de aquella edición.

Tras enfrentar una serie de complicaciones, Arce, visiblemente abrumado, dijo sentir frustración por el concurso. “Todo me está saliendo mal. No me da tiempo, no voy a llegar. No sé si seguir adelante o tirar la toalla”, comentó mientras luchaba por terminar su plato.

Miguel Arce estalla contra Javier Masías y arroja hamburguesa con violencia

Por ese motivo, y durante la competencia, Mateo Garrido-Lecca, otro participante, ofreció a Arce una hamburguesa sobrante como apoyo.

Sin embargo, Masías, jurado del programa, lo acusó de hacer trampa. “Me dicen que está haciendo trampa porque está recibiendo una hamburguesa ya procesada de otro competidor”, increpó el crítico gastronómico.

Miguel Arce estalla en 'El Gran Chef: Famosos': Así quedó la hamburguesa que arrojó | Foto: Latina

Miguel, furioso, respondió arrojando la hamburguesa contra su estación de trabajo, provocando que esta se eche a perder. “Aquí está”, dijo, mostrando el alimento como prueba de que no había cometido ninguna irregularidad.

Miguel Arce pide perdón por ataque de ira

Luego de su reacción, los otros jueces, Nelly Rossinelli y Luciano Mazzeti reaccionaron atónitos. Sin embargo, y fuera de cámaras, Arce se mostró arrepentido por su explosiva reacción.

"El Gran Chef: Famosos": Nelly Rossinelli y Luciano Mazzeti reaccionaron sorprendidos ante la reacción violenta de Miguel Arce

“Perdón por lo que están viendo, pero tengo una frustración muy dura y no sé cómo controlarla”, reconoció el actor. “Necesito aprender mucho, no solo a cocinar, sino también a controlar mis emociones”, añadió.

Aunque se disculpó, Masías cuestionó su desempeño, destacando errores en la preparación de la hamburguesa y dudó de su capacidad para superar los desafíos del programa.

“Si no te enfocas, no hay forma de que saques esto adelante”, le dijo Masías. Arce, visiblemente molesto, respondió: “Por mí me voy, no tengo ningún problema”, dijo.

Javier Masías increpó a Miguel Arce que haya pretendido utilizar una hamburguesa ya preparada por su compañero, acusándolo de hacer trampa, lo que finalmente ocasionó su violenta reacción | Foto: Latina

Resultados de la primera noche del repechaje

La jornada concluyó con la siguiente puntuación:

Mauri Stern: 18 puntos

18 puntos Mateo Garrido Lecca: 12 puntos

12 puntos Olenka Zimmermann: 9 puntos

9 puntos Jano Baca: 8 puntos

8 puntos Claudia Portocarrero: 5 puntos

5 puntos Miguel Arce: 4 puntos