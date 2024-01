El chico reality Miguel Arce sufrió una fuerte caída durante su participación en uno de los juegos extremos del programa “Reto 4 Elementos”. Según se puede ver en las imágenes, el ‘excombatiente’ se proponía a saltar con una soga, pero se resbaló y cayó de espalda contra el suelo.

Ante el accidente, el equipo médico del reality se acercó rápidamente para atender a Miguel Arce, quien se quejaba fuertemente por el dolor. Incluso, el recordado ‘Thor’ fue retirado en camilla del reto.

Tras lo ocurrido, Miguel Arce recurrió a sus redes sociales para darle tranquilidad a sus seguidores y confesar que, si bien recibió un fuerte golpe, no sufrió ninguna lesión grave o que ponga en riesgo su integridad.

“Me siento destruido. Me duele la espalda, me dolían las costillas. El médico me dijo o descansas y es respetable, o estamos ahí para ayudarte. Yo voy a intentarlo y necesitaba volverme a lanzar”, explicó Arce.

Como se recuerda, Miguel Arce fue popular en Perú gracias a su participación en el reality “Combate”. Tras su salida, viajó a México para probar suerte como actor. Hasta el momento, ha trabajado en series como “La Rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho”, entre otras producciones.

