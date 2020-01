Miguel Barraza ríe hasta en los momentos más adversos de la vida. Bromeó el día que le confirmaron que tenía cáncer de próstata y río a carcajadas al pensar en la muerte y en cómo quisiera morir. Al comediante de 70 años, lo único que parece atemorizarle es perder la capacidad de hacer reír.

“Nací para el arte y moriré por el arte. Gracias a Dios me siento bien, estoy entero y con muchos deseos de volver a la televisión. El día que no pueda hacer reír me aventaré del quinto piso de un edifico, tengo que morir haciendo reír, sería ideal de un ataque cardíaco en el escenario, ja,ja,ja", refiere el popular ‘Chato’ Barraza.

A inicios del 2020, casi un año después de sufrir tres infartos cerebrales, el comediante nacional inició una férrea lucha contra el cáncer de próstata, enfermedad que le ha obligado a cambiar sus hábitos alimenticios y dejar el alcohol.

“Después de tantos análisis y la biopsia que me hice, me confirmaron que tengo cáncer de próstata, pero en primer grado, recién está empezando y es curable. Estoy con medicamentos, he dejado de comer en exceso, solo como frutas, alimentos verdes y sin aderezo; y ya no tomo. En 20 días, que me entregan los resultados de unos análisis, sabré si me operan o me someten a quimioterapias. Lo que salga aceptaré con hombría, el ‘canciller’ no me va a vencer, yo sigo con mis sueños”, señala, optimista, Miguelito.

-¿Qué sueños tienes?

Volver a la televisión y tener una muerte sutil, suave, lenta, porque yo nunca he hecho sufrir a nadie, solo reír.

-Después de “Risas y salsa” tuviste una época dorada en la televisión, con programas propios como “Yo mismo soy” y “Ahora vengo yo”. ¿Por qué crees que no te llaman para volver?

No sé qué pasa, no sé si hay argolla, pero no voy a negar que tuve algún momento de soberbia, pero eso me enseñó. Aprendí con el tiempo. No sé cuántos años llevo alejado de la televisión, no soy de calcular, pero confío en que pronto regresaré por algún canal. Mientras tanto sigo con mis presentaciones.

-Utilizas el humor para ganarte la vida y ahora también para hacerle frente a la adversidad.

Reír es fundamental para el ser humano, no hay horario para la risa y la risoterapia es una técnica que funciona estupendamente bien. Gracias al humor he logrado recuperarme rápido de los infartos que sufrí y pronto voy a superar el cáncer. Solo falta que me llamen de alguna radio o canal, no lo hagan por mí, háganlo por mi público que quiere alimentarse de la risa.

-¿Cómo te inicias en la comicidad?

Era niño, muy vago en el sentido figurado, cuando empecé a contar chistes y actuar en veladas. Nací para hacer reír.

-¿Cómo llegas a la televisión?

Augusto Ferrando me descubrió cuando estaba en mi barrio de Magdalena, con mis amigos, haciéndoles reír. Pasó con su carro y me propuso ir a La peña Ferrando, luego me llevó a su programa, donde gané un concurso. Gracias a ello pude entrar a la televisión por la puerta grande. Primero estuve en “Usted es el juez” con Pablo de Madalengoitia, luego ingresé a “Risas y salsa”. Así empezó todo.

-Hace un año sufriste tres infartos cerebrales. ¿Cómo afrontaste ese momento tan complicado?

Estaba manejando mi carrito, cuando sentí algo raro, me desvanecía, me caía, entonces paré el carro y la gente me ayudó. No podía hablar, la saliva se me caía..., prefiero no recordar ese momento. La cosa es que me libré y quedé bien y casi sin secuelas. La gente que me ve, no cree que he sufrido tres infartos cerebrales.

-Anahí de Cárdenas tiene cáncer de mama y desde que fue diagnosticada comparte detalles de su tratamiento en sus redes sociales. ¿Qué te parece la actitud que ha tomado ante la enfermedad?

Es una chica hermosa, se nota las ganas que tiene de recuperarse, respeta la enfermedad y ama la vida. Cuando estemos sanos nos casaremos, ja,ja,ja.

-Cecilia, tu hermana, se retiró de los escenarios musicales. ¿Estás de acuerdo con su decisión?

Ella tiene para rato y tiene mucha empatía con la gente. De repente vuelve.

-Hace unos días se hizo viral un video donde aparece tu hijo agarrándose a golpes con otro joven en la vía pública. ¿Qué pasó?

Es cuestión de ellos, son muchachos, entre la muchachada se pelean y yo no puedo tener cólera. Estaba ahí, pero no me metí a separarlos por temor a que me caiga un puñete, pues estoy a las justas. Cuando yo eran joven también me he ‘trompeado’, he cometido excesos.

-Siempre has reconocido que en la juventud cometiste muchos excesos, sobre todo con el alcohol, ¿te arrepientes de algo que has hecho?

No me arrepiento de nada porque yo no hice mi vida, los que hicieron mi vida fueron mis padres y Dios. A mí solo me queda agradecerles por todo lo que me dieron. No he podido tener una mejor vida.

-¿Te gustaría llevar tu vida al cine?

Ya hice una película (“El pequeño seductor”) y estuvo bonita, pero no me quisieron pagar, me emborracharon en demasía, me llevaron temprano, una hora y media antes (de que empiece la conferencia de prensa de la presentación de la película), y me dieron trago a propósito, para no pagarme. Fueron ingratos conmigo, colaboré con los guiones, aporté demasiado y se portaron mal.

