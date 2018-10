Miguel Bosé evalúa demandar a su ex pareja por violar su derecho al honor

La separación de Miguel Bosé y Nacho Palau se hizo pública luego de que la ex pareja del cantante emitiera un comunicado en el que reclamaba sus derechos y los de sus hijos; ahora el artista estaría también pensando en tomar acciones legales debido a que considera que se habría violado su derecho al honor.

La conductora española Belén Esteban ha asegurado durante el programa "Sálvame" de Telecinco que una fuente fiable le ha confesado lo siguiente sobre Miguel Bosé: "está muy enfadado por lo que ha hecho Nacho, se ve traicionado y ha decidido demandarle porque considera que se ha violado su derecho al honor".

Belén Esteban ha señalado además que Palau no va tras el dinero de Miguel Bosé: "Nacho no quiere el dinero de su ex pareja, solo va a luchar por la unión de sus hijos".

Como se conoce actualmente, Miguel Bosé está viviendo en México con dos de sus cuatro hijos, mientras que Nacho Palau continúa residiendo en España con los otros dos niños.

Miguel Bosé y el escultor Nacho Palau habrían mantenido una relación formal e ininterrumpida por 26 años, la cual ha estado alejada del ojo mediático debido a que el cantante ha sido muy cuidadoso con su vida privada.