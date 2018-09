Miguel Hidalgo a Tilsa Lozano: "El culpable de toda esta situación soy yo" | VIDEO

El abogado Miguel Hidalgo Jr. rompió su silencio y admitió ser el culpable de la crisis que afronta su relación con la mediática modelo y conductora de televisión Tilsa Lozano.

En diálogo con el programa "Beto a saber" (ATV), el padre de los hijos de la ex 'Vengadora' se refirió por primera vez sobre los problemas que atraviesa su familia.

"Aquí el culpable de toda esta situación soy yo", indicó en un adelanto difundido la noche del jueves por Beto Ortiz en Facebook.

Más adelante, el hijo del exministro del Interior del segundo gobierno aprista Miguel Hidalgo Medina confirmó que "abrazó y bailó" cerca de una desconocida tan solo unos días después de que Tilsa Lozano de a luz.

"Si, claro (que acepto que bailaba y coqueteaba), porque es lo que se ve, es la realidad", añadió.

Si bien confirmó que mantiene diferencias con la ex modelo, Miguel Hidalgo Jr. no llega a decir (en este avance) si se va a separar o no de ella.

"Ella tiene estas cosas que no me gustan. Está el show de la televisión y está la vida real. Y yo soy de la vida real", indicó.

"Son peleas, peleas que uno debe seguir superando en el día a día. De repente a la hora de la hora pasa un tiempo, no me caso y no se pueden solucionar. Es una posibilidad también".

"A Tilsa le pido tranquilidad. Siempre la amaré porque siempre va a ser mi familia", concluye en el avance.

La entrevista de Beto Ortiz a Miguel Hidalgo Jr. se emitirá desde las 10 p.m. del jueves en ATV.