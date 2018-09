Miguel Hidalgo respondió así a pregunta sobre Tilsa Lozano y el 'Loco' Vargas

Miguel Hidalgo, la pareja de Tilsa Lozano, se refirió a los comentarios que aseguraban que su actual distanciamiento de la modelo es una suerte de 'karma' por la relación que esta tuvo en el pasado con Juan Manuel Vargas.

"Si estuviera pagando un karma, tendríamos que decir que todo esto es verdad y no lo es. Mi karma es mi felicidad", dijo el comunicador en el programa de Beto Ortiz, que emitió este viernes la segunda parte de la que es la primera entrevista de Hidalgo en TV.

"Me parece que la gente es bastante prejuiciosa y no conoce la vida, no solo de Tilsa, sino de los artistas en general. Y eso tiene que empezar a cambiar. Ahora pasaron un reportaje sobre mí en otra matriz televisiva y el 90% de lo que dicen no se acerca a la realidad. ¿Pero porque salió en TV y lo dijo tal conductor se va a quedar así?", continuó 'Miguelón' cuando se le preguntó por el 'karma' de su pareja.

EN VIDEO: Miguel Hidalgo habla sobre el 'Loco' Vargas. (Fuente: ATV)

En reiteradas ocasiones, Hidalgo dijo ser consciente de la "mochila" que implicaba ser pareja de una figura mediática como Tilsa Lozano. Al inicio de la entrevista, Beto Ortiz le preguntó si las comparaciones con el romance que vivió con el 'Loco' Vargas eran parte de ese peso.

"Para nada (las comparaciones) no me fastidian. Nunca he tenido un problema por ese tema en especial", añadió. Cuando Ortiz le preguntó si se consideraba un "admirador" de Vargas, este dijo: "No, por supuesto que no soy un admirador. Dados los acontecimientos no podría ser yo admirador de una persona". Luego pidió no conintuar con las preguntas sobre el futbolista. "Como él no me ha hecho nada, esta entrevista debería ser sobre Miguel Hidalgo y Tilsa Lozano".

POR QUÉ NO SE CASARON

En la entrevista, 'Miguelón' también explicó que no se había casado con Tilsa Lozano, entre otras cosas, porque sus prioridades eran otras. La principal de ellas: la educación de los dos hijos que tienen en común.

"El casamiento es un tema muy complejo. Para mí ahorita hay otros temas más importantes como la educación de mis hijos. Yo quiero que vayan a un buen colegio", dijo.

Luego afirmó que, si en el futuro, el matrimonio entre ambos no se llega a concretar, siempre amará a la modelo y le dará su amistad por la familia que han formado.

"Quizá pasa el tiempo y no me caso porque así son la relaciones, pero si es que pasa eso igual la voy a respetar y estaré para ella y mis hijos", indicó.

UN MENSAJE PARA TI

Al cierre de la entrevista, Miguel Hidalgo le dirigió unas palabras a Tilsa Lozano y le pidió que resuelvan los problemas que tienen en privado.

"Decirle a Tilsa que nosotros vamos a tener amor y amistad por el resto de nuestras vidas. Tenemos un par de hijos lindos y le pido tranquilidad ante hechos que no se acercan a la verdad. Yo estoy aquí limpiando mi honor y el de nuestras familias. Y sobre todo (quiero decirle que las) cosas personales se soluciona a puerta cerrada. Por eso nadie nos va a matar y mucho menos. A puertas cerradas nos podemos decir lo que querramos", explicó.

La última pregunta de Beto Ortiz fue sobre la economía de la familia. ¿Los gastos son 50/50? Miguel Hidalgo dijo que él corría principalmente con los ingresos de la casa. "A veces yo (aporto) un poquito más a esa olla que es un poquito grande (...) Es que ella tiene buenos gustos, le gusta estar con su familia en sitios buenos y caros, y a mí también", finalizó.