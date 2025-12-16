Tilsa Lozano protagonizó una reveladora entrevista en “El valor de la verdad”, donde confesó que todavía ama a su expareja ‘Miguelón’. Al respecto, Miguel Hidalgo, padre de los hijos de la modelo, reaccionó tras la inesperada confesión.

En una reciente entrevista con “La Noche Habla”, Miguel Hidalgo ofreció su versión y reveló cuál es su relación actual con Tilsa Lozano.

Según dijo, le ha tocado “carga la mochila pesada” de estar con una persona mediática como Tilsa Lozano; sin embargo, la respeta como la madre de sus hijos. Además, resaltó que siente está predispuesto a apoyarla cuando lo necesite.

“Me ha tocado cargar la mochila pesada de Tilsa, pero es la mamá de mis hijos. Yo la quiero. Yo siempre la soporto y a partir de eso, cualquier tipo de colaboración y ayuda, siempre voy a estar predispuesto, pero espero que me comprendas”, aseguró Hidalgo.

De esta manera, Miguel Hidalgo reafirmó su posición de apoyar a Tilsa Lozano tras sus confesiones en “El valor de la verdad”, donde confesó que mantiene sentimientos latentes por el padre de sus hijos.

Como se recuerda, en la reciente edición de “El valor de la verdad”, Tilsa Lozano respondió con un rotundo sí a la pregunta: “¿Amas a ‘Miguelón’?”.

“Él sabe que yo lo quiero y siempre que hablamos nos decimos lo mucho que nos queremos, sobre todo como padres. Lo amo”, respondió Tilsa en el detrás de cámaras de “El valor de la verdad”.