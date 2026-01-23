El pasado jueves 22 de enero se dio a conocer la denuncia por presunto abuso sexual de una joven argentina en contra de los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Tras la polémica, las parejas de los futbolistas de Alianza Lima tomaron radicales decisiones a nivel personal y en sus redes sociales.

María Arévalo, prometida de Miguel Trauco, no fue ajena a la polémica que envuelve al lateral izquierdo de Alianza Lima y decidió borrar todas sus fotos junto al deportista.

En su cuenta oficial de Instagram, la joven prometida de Miguel Trauco ya no cuenta con fotografías junto al futbolista. Además, restringió los comentarios de sus publicaciones.

Prometida de Miguel Trauco borra todas sus fotos con el futbolista tras polémica denuncia. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, en abril del 2025, María Arévalo y Miguel Trauco hicieron oficial su compromiso con emotivas fotografías en redes sociales, donde el futbolista confiesa que aprovechó el cumpleaños de su pareja para sorprenderla con su pedida.

Tras la polémica que hoy vive Miguel Trauco tras ser denunciado por presunto abuso sexual a una joven argentina, la prometida del futbolista decidió eliminar todo rastro de su relación.

Prometida de Miguel Trauco borra todas sus fotos con el futbolista tras polémica denuncia. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, y Camila, pareja de Sergio Peña, tomaron decisiones similares en sus redes sociales, esto con el fin de evitar comentarios maliciosos.