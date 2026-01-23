Escuchar
(2 min)
Prometida de Miguel Trauco borra todas sus fotos con el futbolista tras polémica denuncia. (Foto: Instagram)

Prometida de Miguel Trauco borra todas sus fotos con el futbolista tras polémica denuncia. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Prometida de Miguel Trauco borra todas sus fotos con el futbolista tras polémica denuncia. (Foto: Instagram)
Prometida de Miguel Trauco borra todas sus fotos con el futbolista tras polémica denuncia. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El pasado jueves 22 de enero se dio a conocer la denuncia por presunto abuso sexual de una joven argentina en contra de los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Tras la polémica, las parejas de los futbolistas de Alianza Lima tomaron radicales decisiones a nivel personal y en sus redes sociales.

Prometida de Miguel Trauco borra todas sus fotos con el futbolista tras polémica denuncia
Farándula

Prometida de Miguel Trauco borra todas sus fotos con el futbolista tras polémica denuncia

“Hay una jugada”: Johanna San Miguel sobre la renuncia de Renzo Schuller a ‘Esto es guerra’
Farándula

“Hay una jugada”: Johanna San Miguel sobre la renuncia de Renzo Schuller a ‘Esto es guerra’

“No me tuvieron que convencer”: Laura Huarcayo tras asumir la conducción de ‘Mande quien mande’
Farándula

“No me tuvieron que convencer”: Laura Huarcayo tras asumir la conducción de ‘Mande quien mande’

Fiscalía inicia investigación contra Bryan Torres por agresiones a Samahara Lobatón
Farándula

Fiscalía inicia investigación contra Bryan Torres por agresiones a Samahara Lobatón