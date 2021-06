Conforme a los criterios de Saber más

La vida de Mike Bahía nunca más volvió a ser la misma tras participar en “La Voz Colombia”, en 2014. Aunque no duró mucho tiempo en el programa, aprovechó la popularidad mediática que este le dio para sacar su gran éxito “Buscándote”. Desde entonces, con la complicidad de su pareja, la actriz y cantante colombiana Greeicy Rendón, viene construyendo una carrera musical sólida que lo ha llevado a ganar un Premio Heat (2019) y un Grammy (2020). Actualmente, su vida gira en torno a metas, sueños y nuevas experiencias, como ser jurado de la versión peruana de “La Voz”.

Casi seis años después de competir en “La Voz Colombia”, asumes el rol de jurado en la versión peruana, ¿cómo recibes la propuesta?

Pasar de ser participante a jurado es una oportunidad muy bonita, porque con la experiencia y el recorrido que tengo, podré transmitirles a los participantes la confianza de que sí se puede, y eso es muy importante para mí, es una bendición.

”La Voz Colombia” marca tus inicios musicales, te permitió mostrar tu talento artístico al mundo, ¿qué representa para tu carrera?

Representa mi primera oportunidad, fue el primer lugar en el que me presenté como Mike Bahía y eso es muy valioso para mí.

¿Qué opinas de tus compañeros del jurado: Guillermo Dávila, Eva Ayllón y Daniela Darcourt?

Siento mucha admiración por todos ellos, a Eva la conocí en el programa y ya te podrás imaginar, es como descubrir a Celia Cruz, es una institución , fue maravilloso poder descubrir a una artista de su tamaño. Lo mismo me pasó con Daniela, canta increíble, sin temor a equivocarme, creo que es una de las mejores cantantes del mundo, de Latinoamérica.

Mike Bahía, Guillermo Dávila, Eva Ayllón y Daniela Darcourt, los cuatro jurados de "La Voz Perú". (Foto: Javier Zapata / El Comercio)

La semana que pasó estrenaste “La rutina”, una reflexiva canción sobre la vida en pareja, que habla de la monotonía y la reconquista.. ¿El tema es una dedicatoria a Greeicy Rendón?

Sí, claro, y el video tiene muchos recuerdos de nosotros y habla puntualmente de esos recuerdos, de la manera que hemos llevado estos años juntos, y meses -como estos- de mucha distancia, y esa distancia genera nostalgia y reflexión. Esta canción me tiene muy contento porque siento que la gente se ha conectado un montón porque está inspirado en no dar el amor por sentado, en ser consciente de que en algún momento se puede acabar o que se puede volver al inicio, volver a enamorar con la tranquilidad y con la sencillez como cuando uno era amigo, que se puede sumar de verdad a pesar de la cantidad de años que lleven juntos.

¿Dónde grabaste el videoclip?

En la ciudad de Medellín, tiene recuerdos de videos como “Buscándote” y “Esta noche”, y son tomas inéditos que no han salido antes, los teníamos guardados.

Eres considerado uno de los grandes influenciadores del pop urbano, en 2020 ganaste el premio Latin Grammy en la categoría Nuevo Artista, y pese a las limitaciones generadas por la pandemia sigues haciendo música, ¿cómo defines este momento de tu carrera?

Es un momento muy bonito, y no solamente por los premios, también por las grandes canciones que me hacen sentir agradecido de poder tener una historia para contar.

Tu relación con la música se inicia desde que eras un niño en etapa escolar, cuando cantabas en el coro del colegio; luego como vocalista del grupo Capzula, ¿cuándo te inicias como artista profesional, como Mike Bahía?

En “La Voz Colombia”, aquella fue la primera vez que me presenté como artista.

Como cantante, porque hasta ese momento todavía no componías.

Exactamente, no empezaba a componer. La primera canción que compuse se llamó “Zona Bonita”, luego fue “Buscándote”, ahí empezó mi carrera, literalmente.

Una carrera que va en ascenso.

Es que un hombre bien acompañado es imparable.

En una entrevista que data de fines del 2020, dices que Greeicy Rendón, además de ser la musa que inspira tus canciones, te cambió la vida. ¿De qué forma te cambió la vida?

Siento que he tenido la fortuna de tener una gran compañera y que hemos sido cómplices y amigos en todo este proceso. Siento que el voto de confianza de una mujer te hace creer en ti, te hace confiar en tu manera de ver la vida, en tu percepción. Eso es bonito, es una maravilla y tengo que agradecerle a la vida por eso.

¿Es verdad que antes, el futbolista Neymar “buscaba y escribía” a Greeicy?

Por ahí, ella muy inocente me mostró lo que le había escrito, el mensaje. Eso ocurre cuando hay mucha confianza, como en nuestro caso. Eso es lo bonito.

Greeicy comentó que al principio le eras indiferente y que eso -precisamente- la llevó a enamorarse de ti, ¿cómo se conocieron?

Yo no había guardado su número y normalmente no acostumbro responder a números desconocidos. Fue un día que llamé a una amiga y Greeicy, que ese día estaba con ella, levantó el teléfono. Me dijo: “¿Por qué no me contestas el teléfono?, luego me escribió, me había escrito unas pocas veces.

Y luego compones “Buscándote” en su honor, además te tatuaste una frase del tema en el cuello.

Así es, me tatué la frase: “Tengo que decirte, que antes que llegaras, ya todo estaba preparado para enamorarte”.

¿Cuántos tatuajes tienes y qué representan?

Tengo todo el brazo derecho y toda la pierna izquierda tatuados, tengo frases, objetos, animales, tengo una ballena azul, dos tigres, un león, y a mi perrito.

¿Por qué te tatuaste la ballena azul?

Siempre quise empezar mis tatuajes con la ballena más grande del mundo . Siento que está relacionada con el amor que tengo por el mar, además es el animal más importante del mar.

También tienes el rostro de Greeicy tatuado en la pierna

Tengo una india con la cara de ella, muy bonito.

¿Después de “La rutina” se viene un nuevo tema o un segundo disco?

Ya viene otro sencillo y llegará también con el lanzamiento de mi nuevo álbum, “Contenta”. Además, quiero continuar con las fechas de mi gira que por la pandemia tuve que suspenderlas.

En una entrevista durante los Premios Heat, en 2017, comentaste que llegarías al Perú para conducir un programa concurso. ¿Qué pasó con ese proyecto?

La verdad estuvimos a punto de hacerlo, no sé si tuvo que ver con las agendas, es más, el programa nunca salió al aire, nunca se cristalizó. Pero, mira, cómo es la vida, cuatro años después, estoy aquí, en Perú, como jurado de “La Voz”.

Conseguiste un Grammy, tus composiciones reciben elogios, conquistaste el corazón de Greeicy y eres jurado de la versión peruana del formato que te llevó a la fama, ¿qué otro sueño persigues?

Tener mi casa en la playa, en cualquier lugar del mundo.

¿Y casarte y tener hijos?

Soy muy familiar, sería bonito tener hijos. Se lo dejo al destino.

