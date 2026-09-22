Milena Warthon hizo una pausa durante su concierto ‘Latinchola’ para enviar un emotivo mensaje al músico Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez. (Foto: Instagram / @milenawarthon)
Milena Warthon hizo una pausa durante su concierto ‘Latinchola’ para enviar un emotivo mensaje al músico Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez. (Foto: Instagram / @milenawarthon)
Por Redacción EC

Milena Warthon celebró su esperado concierto “Latinchola” y vivió un emotivo momento al mencionar a Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez, músico y productor peruano que tuvo un papel importante en sus primeros años de carrera. En su mensaje le deseó pronta recuperación tras revelar que enfrenta problemas de salud.

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