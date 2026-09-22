Milena Warthon celebró su esperado concierto “Latinchola” y vivió un emotivo momento al mencionar a Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez, músico y productor peruano que tuvo un papel importante en sus primeros años de carrera. En su mensaje le deseó pronta recuperación tras revelar que enfrenta problemas de salud.

Ante las casi 4 mil personas que llegaron al Anfiteatro del Parque de la Exposición, la cantante decidió dedicarle “Me niego”, uno de los temas producidos por Rodríguez y que forma parte de una etapa importante de su trayectoria musical.

“Mi invitado no está aquí, es la persona que me enseñó a amar el caporal. Un aplauso para el ‘Viejo’ Rodríguez, la voz oficial de Milena Warthon. Estamos contigo, viejito. Vamos a cantar esta canción por él”, expresó la cantante desde el escenario.

Milena Warthon hizo una pausa durante su concierto ‘Latinchola’ para enviar un emotivo mensaje al músico Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez. (Foto: Instagram / @milenawarthon)

Aunque ‘El Viejo’ Rodríguez no pudo estar presente físicamente, la cantante convirtió “Me Niego” en un homenaje a quien acompañó sus primeros pasos en la música y contribuyó a acercarla al caporal, género que con el tiempo adquirió un lugar importante dentro de su propuesta artística.

El homenaje ocurrió durante una noche en la que Milena Warthon compartió escenario con diversos artistas invitados. Entre ellos estuvieron Nic, Amy Gutiérrez, Deyvis Orosco, Ñusta Picuasi, de Ecuador; María Fuell, de Colombia; y Flor Paz, de Argentina, quienes fueron parte de una presentación que reunió distintas expresiones de la música latinoamericana.

TE PUEDE INTERESAR: Milena Warthon conquistó el Gran Teatro Nacional en concierto junto a Los Mirlos y Américo

Cabe mencionar que Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez sufrió un leve accidente cerebrovascular, lo que provocó la afección temporal en el habla y en el brazo izquierdo, según dio a conocer su esposa mediante las redes sociales oficiales del músico.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales del músico a su petición directa | Foto: Instagram (@viejorodriguez)

El cuadro cerebrovascular se suma al historial médico que el productor enfrenta desde 2010, año en que fue diagnosticado con el síndrome de Von Hippel-Lindau, una enfermedad genética hereditaria rara que causa tumores y quistes en el cuerpo.