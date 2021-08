El último sábado, la participante de “Reinas del show”, Milena Zárate, reveló que su relación con el futbolista Augusto Barrera había llegado a su fin. Según explicó, su ruptura se produjo porque su pareja sentía celos de su bailarín Oreikel.

“No quiere que baile con un bailarín que tiene la fama que tiene Oreikel, de mujeriego”, contó Milena Zárate en el programa sabatino. Ahora, se volvió a mostrar afectada durante su participación en “América Hoy”.

La modelo colombiana se presentó en el programa matutino de América Televisión y participó de un segmento en el que se habló de las “parejas tóxicas”. Al momento de hablar de su ruptura, no pudo contener la emoción y se retiró del set entre lágrimas.

“Está bien lo que dice la doctora, pero no considero que mi relación haya sido tóxica. Considero que de todas maneras siempre habrá discrepancias en las parejas porque no somos iguales y no tenemos la misma mentalidad”, dijo Milena Zárate.

“Somos dos mundos distintos que hemos tratado de acomodarnos, desafortunadamente en el camino pasan cosas como estas donde prima, más que los celos, la inseguridad”, añadió la colombiana antes de abandonar el set de “América Hoy”.

Milena Zárate abandona set de 'América hoy'

Tras dejar el set, las conductoras, Janet Barboza, Melissa Paredes y Ethel Pozo conversaron con la psicóloga invitada al programa y hablaron sobre las inseguridades y los problemas de celos en las parejas.

