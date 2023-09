La bailarina Milena Zárate afirmó que es experta descubriendo mentirosos, ya que ha lidiado con personas mitómanas. Recalcó además que ganará el reto de “¿Cuál es el verdadero?”, donde se enfrenta a Jota Benz y Karen Schwarz.

“Soy una maestra descubriendo mentirosos, ¡vine a ganar! Mi táctica principal es hacer preguntas una y otra vez, […] porque lo que vivimos es algo que nunca olvidaremos, una mentira, por el contrario, puede ser olvidada con el tiempo”, señaló.

Por otro lado, la expareja de Edwin Sierra precisó que no le gusta mentir, pero que hace mentiras piadosas cuando llega tarde a un lugar, por ejemplo. Asimismo, indicó que no quiere que su hija aprenda a decir falsedades.

“[…] Mentir es lo peor que se puede hacer en esta vida. Si yo detesto las mentiras, no puedo permitirme hacer lo mismo”, agregó.

Milena Zárate arremetió contra Jota Benz

El exguerrero Jota Benz señaló días antes que Milena Zárate fue engañada muchas veces, por lo que sería fácil ganarle en el reto de ¿Cuál es el verdadero?

Ante eso, la bailarina no dudó en responderle, diciendo que es un “atrevido” por hablar sobre su vida personal.

“Ni siquiera es un amigo o alguien de mi círculo cercano, por lo que no tiene idea de quién me ha mentido y quién no”, comentó.

¿Milena Zárate perdonaría infidelidad de Carlos Mendoza?

La empresaria comentó también que no le perdonaría alguna infidelidad a Carlos Mendoza, su pareja. “Soy una persona buena, pero si me lastimas, te entierro en el pasado para siempre”, expresó Zárate resaltando que su pareja no le miente.

En ese sentido, indicó también que le ilusiona pensar en matrimonio con su pareja, sin embargo, prefiere ser cautelosa por su hija. “[…] No quiero involucrarla demasiado rápido en una convivencia, para mí ella es lo más importante”, dijo.

Milena Zárate participará en ¿Cuál es el verdadero? en donde tendrá que descubrir a los farsantes para ganar el reto. Concursará junto con Jota Benz y Karen Schwarz. El programa se emite los sábados a las 9 p.m. por la señal de América TV.