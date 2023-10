Milena Zárate sorprendió a sus seguidores al revelar que Edwin Sierra es la causa principal por la que no puede tener más hijos. La colombiana usó sus redes sociales para contar los traumáticos episodios que vivió en su primer embarazo.

La confesión de la actriz se dio luego que un usuario le preguntara si le gustaría volver a ser madre. Ante ello, Milena no pudo ocultar su tristeza asegurando que ya no está en la posibilidad debido a que se sometió a una operación después del nacimiento de su única hija.

“Me gustaría, pero ya no puedo, eso es otra cosa que le debo al susodicho (Edwin Sierra). Por su culpa yo tomé la decisión de operarme, por tantas humillaciones y tanto dolor que me causó estando embarazada, el maltrato psicológico que sufrí en mi embarazo fue tan grande que ya no quería volver a estar embarazada”, dijo la artista.

MILENA ZÁRATE ASEGURA QUE A PILAR GASCA “LE GUSTAN LOS VIEJITOS”

Milena Zárate sobre las recientes declaraciones del empresario Leonardo Cacha, quien acusó a Pilar Gasca de haberle dicho “viejo” a Edwin Sierra y hasta de coquetear con otro hombre delante del cómico.

“Esta información ya la sabía hace rato, pero si hablaba, iba a quedar como la ardida, la que ataca a la niña inocente”, comenzó diciendo para el programa de Magaly Medina.

También aseguró que posee más información sobre el comportamiento de Pilar durante la relación con Edwin Sierra.

“Allí está pues, tanto que me friega de que soy vieja, pero bien que le gusta andar con viejitos para exprimirlos. Qué se puede esperar si ya hemos visto cómo se comporta en una discoteca, terminando en el piso. ¿Así me acusa de ‘calzón flojo’, que tuve como treinta maridos’? Allí está, todo cae por su propio peso. Ya me habían contado esto y que no solo fue una borrachera, sino tres y que por eso, allá, en Europa, habían terminado”, finalizó.