Tras la decepción que vivió el año pasado con el futbolista Augusto ‘Tito’ Barreda, Milena Zárate le ha cerrado las puertas al amor y este 2022 no piensa enamorarse, pues señala que “no tiene ganas ni tiempo para dedicarle a un novio”.

Como deseo para este año, la colombiana ha pedido trabajo y salud, “porque es lo más importante que tenemos. Con la pandemia que estamos viviendo valoramos mucho poder tener una buena salud para lograr los objetivos que nos trazamos”.

En declaraciones para el diario Trome, la exparticipante de “Reinas del Show” -que recibió el Año Nuevo en casa junto a sus padres, sus hermanas y algunos amigos- indicó que ahora está enfocada en crecer con su carrera musical y preocupada en velar por su pequeña hija.

“Ya me cansé, deja ahí el tema (del amor)... Seguro que llegará cuando tenga que llegar y será algo bonito. Por ahora estoy soltera desde hace cuatro meses y me ha servido para tener tiempo para mí, de pasarla bien”, indicó inicialmente.

“Además, puedo hacer lo que amo que es cantar, poder ensayar, armar los nuevos shows y viajar”, agregó. Para ella, una relación es para dedicarle tiempo, y eso es lo que le falta ahora pues “prefiero invertirlo en mi gorda (hija), en mi familia”.

Milena admitió que por todo lo que le ha tocado vivir en el plano amoroso es “muy desconfiada”; sin embargo, reconoció que “luego cambio y me vuelvo confiada y, a veces, hasta despistada... porque me gusta creer en el amor”.

“Trato de vivir el amor de la mejor forma, que sea siempre sano. Entonces, brindo confianza, me dedico a mi trabajo y no puedo estar rompiéndome la cabeza pensando ‘qué estará haciendo’, no soy tóxica. A veces, hasta creo que me falta malicia, pero he descubierto que no necesito una persona para ser feliz”, aseguró.

Por ahora, Milena Zárate dijo estar “concentrada en mi carrera musical, tengo un nuevo disco por lanzar y es algo que me tiene muy contenta, pero debo tener paciencia porque poco a poco se están activando los shows”.

