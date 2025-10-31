Milena Zárate atraviesa un buen momento en su vida, prueba de ello es que acaba de revelar que su pareja, el tatuador Carlos Mendoza, la sorprendió con una boda simbólica en Estados Unidos.

Según contó Milena Zárate en una reciente entrevista al diario Trome, su pareja organizó una ceremonia simbólica el mismo día del cumpleaños de la colombiana. En dicha celebración, se entregaron unos aros en símbolo de su amor.

“No me he casado, pero hicimos una ceremonia simbólica el mismo día de mi cumpleaños. Hicimos nuestra locura de amor. Carlos me conmovió mucho con la sorpresa, no me lo esperaba. Es la primera vez que hago una locura de amor y que alguien hace algo así por mí”, dijo Zárate.

Milena Zárate se casó con su tatuador / SYSTEM

“Todo ha sido muy bonito, él alquiló un minidepartamento en un resort bien bonito… Me está ‘echando maicito’, pero no es que le huya al matrimonio; sin embargo, pienso en mi hija o cómo lo puede tomar”, agregó la colombiana.

Cabe resaltar que Milena Zárate y Carlos Mendoza mantienen una relación de casi cinco años. Antes de viajar a Estados Unidos, la colombiana dijo que no le quitaba el sueño casarse.

“¿Si quizá me sorprende con el anillo? Le tengo pánico (al matrimonio), soy la novia fugitiva. No me quita el sueño casarme, así que si él me sale con el anillo… me salgo corriendo”, dijo antes de partir a Norteamérica, donde fue sorprendida por su novio.