Milena Zárate se caracteriza por su temperamento fuerte y por no quedarse callada ante situaciones que le incomodan; sin embargo, esta vez, durante una entrevista, mostró su lado más sensible.

Frente a las cámaras de ‘Estás en todas’ contó de la extraña enfermedad que la aqueja hace varios años. Se trata de hipopituitarismo, una condición que hace que el rostro se le hinche y que su organismo no genere estrógenos ni cortisol.

“Yo no produzco estrógenos. Tengo muchas deficiencias en mi cuerpo y no produzco cortisol, por eso mi cuerpo no tiene defensas. Ahorita recién me he recuperado, estoy un poquito cachetona todavía porque lo primero que me hincha es la cara. Esta crisis conlleva que me pueda dar un shock y puedo quedar ahí porque mis órganos pueden dejar de funcionar ”, contó Milena.

La bailarina colombiana, quien hace poco presentó a su nueva pareja, también detalló cuáles son los síntomas de esta afección que disminuye la producción de hormonas.

“A mí me da una gripa y es inmediato, como si me hubiera inyectado algo, me hincho del pecho para arriba, me inflamo, retengo líquidos y toda mi masa muscular se va . Yo hago mucho ejercicio y, cuando estoy así, me pongo débil, me da ataques de depresión. No puedo bajar las escaleras, me tiembla el cuerpo”, detalló.