Milena Zárate fue la protagonista del último fin de semana con la segunda parte de su entrevista en “El valor de la verdad”. Esta vez, Beto Ortiz le preguntó a la colombiana si perdonaría a su hermana Greissy Ortega y su respuesta sorprendió a todos en el set.
La colombiana descartó tajantemente que exista alguna posibilidad de reconciliarse con su hermana. Según dijo, ya perdonó muchas veces a Greissy Ortega y resaltó que todo tiene un límite.
LEE: Milena Zárate revela que Yordy Reyna la invitó a Alemania: “Nos conocimos por Messenger”
“Porque creo que todo tiene un límite y no podemos escudarnos en que ha sido un error o que era muy joven o apelar a algo y no ser consciente de las cosas que haces”, expresó Zárate en “El valor de la verdad”.
“Le he dado varias oportunidades, no soy Dios, pero tampoco soy Jesucristo para ponerle el otro cachete y la verdad todo tiene un límite”, agregó la colombiana.
Cabe resaltar que, en otro momento de la entrevista en “El valor de la verdad”, Milena Zárate calificó como su “enemiga” a su hermana Greissy Ortega.
MÁS INFORMACIÓN: El valor de la verdad: las preguntas que respondió Milena Zárate sobre Jonathan Maicelo y Edwin Sierra (primera parte)
“Hoy, luego de todas las cosas que ha hecho, te puedo decir que a pesar de que el corazón me dice una cosa y la cabeza otra cosa, solo una enemiga te puede hacer las cosas que ella me ha hecho, alguien que te odia demasiado… No sé qué le he hecho yo, pero con la manera escalofriante que dice las cosas, si lo veo fríamente, sí es mi enemiga”, explicó.
