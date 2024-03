La bailarina colombiana Milena Zárate presentó a su novio por primera vez en televisión nacional. Se trata del tatuador peruano Carlos “Kalicho” Mendoza con quien lleva dos años de relación.

Es así que, durante el programa “Magaly TV, la Firme”, del viernes 15 de marzo, Zárate habló de cómo ha construido su relación, el atractivo de su pareja y lo que haría en caso este le sea infiel.

Ambos se conocieron en el 2021, pero su relación se oficializó a principios del 22, cuando ellos se declararon mutuamente el amor que sentían el uno por el otro.

“Yo le digo: .’¿Tú me amas?’, en ese momento, ese hombre agarra y me dice que sí, que me ama, que está enamorado de mí hace mucho tiempo, yo llego y le quedo mirando y le digo: ‘Ay, yo también’”, relató la colombiana en sus redes sociales.

Tras haberse declarado como novios, ambos se presentaron a sus hijos, ya que tanto Milena como Carlos son padres. Esto habría incrementado la confianza y vínculo de los dos.

¿Quién es Carlos Mendoza?





Carlos Mendoza es un tatuador peruano, actualmente es el novio de Milena Zárate. Estuvo casado por un tiempo, pero se separó hace más de dos años. Asimismo, Kalicho, como lo conocen, es padre de un menor de seis años y por su trabajo ha tenido contacto con varios personajes de la farándula peruana.

Según relató Milena Zárate, ella sintió una tracción física por el tatuador en el primer momento que lo conoció. Le gustó su porte, ya que no le pudo ver el rostro, esto debido a que en ese tiempo, era obligatorio el uso de mascarillas.

“Me pareció atractivo. Me gustó su porte. Estaba con mascarilla pero estaba todo pegadito, con su camiseta”, dijo la bailarina. Luego, contó que fueron amigos por 6 meses antes de iniciar una relación sentimental.









Milena Zárate y su respuesta ante una posible infidelidad de Kalicho, su nueva pareja





En otro momento de la entrevista con Magaly Medina, la colombiana fue contundente al indicar que, ante una posible infidelidad por parte de Carlos Mendoza, Milena desaparecería de su vida, por lo que hizo esta advertencia.

“Nosotros la tenemos súperclara. El día que él me falle que ni siquiera se moleste en darme una explicación; simplemente que se olvide que existo, así de fácil será. Yo soy radical”, dijo la modelo.

Luego, complementó: “[...] Me llega un ampay de él, yo cierro la fábrica. Me quedo solterona, no creo nunca más en el amor”.