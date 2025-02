La modelo colombiana Milena Zárate no fue ajena al anuncio de su hermana Greissy Ortega, quien recientemente confirmó que está en la dulce espera de un bebé con Randol Pastor, hermano de Allison Pastor, con quien lleva apenas medio año de relación.

A través de sus redes sociales, Milena Zárate avivó la posible enemistad con su hermana y compartió contundentes mensajes que, si bien no mencionó algún nombre, sus seguidores han intuido que están dedicados a su hermana menor.

“Hija, entiéndelo por amor de Jesús. Entiende ya, razona por amor de Dios”, se escucha en el primer clip que publicó.

“Madre no es la que empuja, sino aquella que da buena educación a sus hijos. Y no estoy hablando de cosas materiales, sino del amor de madre hacia sus hijos. Ese nombre de madre a usted le queda grande”, añadió el mensaje compartido por la colombiana.

Milena Zárate compartió un video donde habla de la maternidad y el rol de la madre. (Foto: Captura de IG)

Como se recuerda, el embarazo de Greissy Ortega no ha sido celebrado por todos, ya que apenas lleva cinco meses de relación con Randol Pastor, hecho que implica que quedó embarazada al poco tiempo de haber iniciado su romance.

Magaly Medina cuestiona a Greissy Ortega

Como era de esperarse, Magaly Medina no tardó en dar su opinión sobre el embarazo de Greissy Ortega, a quien calificó como “irresponsable” por traer otro hijo al mundo sin haber solucionado los problemas que enfrenta con sus tres hijos anteriores.

Greissy Ortega y Randol Pastor con Magaly

“Me da pena porque traes criaturas al mundo que no pidieron venir. Uno los trae porque quiere, pero deberías haber aprendido que existen métodos de control de natalidad… Ojalá después no estés pidiendo ayuda, ya has tenido malas experiencias con tus tres hijos, debiste pensar antes de encargar un cuarto hijo”, dijo Medina a Greissy durante una entrevista en vivo.

