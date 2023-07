Milena Zárate decidió referirse a los rumores de que su hermana, Greissy Ortega está embarazada por cuarta vez, tal como dejó entrever en la entrevista que tuvo con Lady Guillén en su programa.

“Una persona con dos dedos de frente se da cuenta de las tonterías que habla. Si aquí nada más cuando te visita el Servicio Social, yo lo viví con mi hija cuando estuve en ‘guerra’ con su padre, fueron a mi casa y estuvieron como dos horas con ella. ¿Y en Estados Unidos te visitan por dos minutos? La verdad, eso es un circo”, dijo contundente Milena.

Además, afirmó que todo esto sería un plan de su hermana para poder volver a Perú sin problemas y luego inventar que el bebé falleció.

“Conociendo la magnitud maquiavélica que puede tener esta mujer, ayer hice un video diciendo que no me parecería raro que todo este show sea para que le den sus pasajes y cuando llegue aquí decir ‘oh, sorpresa’, perdió a su supuesto bebé. Espero equivocarme, pero lo digo de antemano porque luego dirá de quién es la culpa, de Milena”, acotó.

GREISSY ORTEGA ENCIENDE LOS RUMORES DE EMBARAZO

Greissy Ortega se presentó el día de hoy en el programa de Lady Guillén, ‘Dilo fuerte’, en el que se refirió a las declaraciones que realizó Milena Zárate en su contra hace unos días respecto a su maternidad y los escándalos en los que se ve envuelta.

Cuando la entrevista ya estaba llegando a su fin, Guillén le realizó un extraño comentario que puso entre la espada y la pared a la colombiana.

“Hablaba contigo desde hace un momento de un tema que es importante para ti, solo tú tienes el derecho de contarlo, es tu vida, tu tema bonito, porque siempre será bonito”, mencionó la conductora de televisión.

“Quiero recuperarme emocionalmente y de salud, me he adelgazado por cuestiones de cosas que no voy a decir. Para toda mujer es algo bonito, es primero Dios es el que sabe y primero es mi salud, es estar bien, recuperarme porque siento que las fuerzas me ganan”, fue la respuesta de Greissy, quien no afirmó ni negó estar embarazada pero dejó abierta la posibilidad de esperar la llegada de su cuarto hijo.