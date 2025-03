Macarena Vélez se ha visto envuelta en la polémica luego que el programa “Magaly TV, la firme” difundiera imágenes suyas siendo cargada en hombros por el exesposo de Johanna Cubillas tras una fiesta. En las comprometedoras imágenes se puede ver a la exchica reality en aparente estado de ebriedad.

En una reciente visita al programa “América Hoy”, Macarena Vélez fue consultada por la polémica que protagonizó y aseguró que no le hace daño a nadie con sus fiestas. Sus declaraciones fueron respaldadas por Milett Figueroa.

“Nosotras sabemos cómo eres tú, no tienes que dar explicaciones... más bien solo aconsejarte que mejor no hables de la pareja de nadie”, dijo la nueva conductora de “América Hoy”.

“Lo que sí entendemos es que no has matado a nadie. No tienen por qué satanizarte tampoco porque eres una chica joven que no se mete con nadie, no habla de nadie mal, así que tranquila, sigue con tu vida, pero temas de papás se tienen que encargar ellos”, añadió.

Macarena Vélez en salida con ex esposo de Johana Cubillas

Asimismo, Macarena Vélez también se refirió a las críticas que ha recibido de parte de Johanna Cubillas, exesposa de su actual pareja y aseguró que nunca le ha faltado el respeto, por lo que espera lo mismo para ella.

“Respeto muchísima a esa persona que también es madre y respeto muchísimo a mi pareja, respetos guardan respetos”, precisó en su intervención.

Macarena Vélez habla de salida con Juan Ichazo