Marcelo Tinelli volvió a tener una muestra de afecto publico hacia Milett Figueroa al dedicarle un romántico mensaje en redes sociales. El conductor argentino compartió una publicación dirigida a la modelo peruana, generando numerosas reacciones y alimentando los comentarios de una posible reconciliación.

A través de un comentario en Instagram, Marcelo Tinelli expresó palabras de afecto hacia la exchica reality en una publicación en la que la modelo celebraba las Fiestas Patrias. El mensaje llamó la atención de sus fanáticos, quienes destacaron la complicidad y cercanía que mantienen pese a las constantes especulaciones sobre su relación.

LEE MÁS: Milett Figueroa denuncia a Mimi Alvarado por daños y perjuicios en Argentina

“Muy, muy diosa mi vida. Felices fiestas para mi amado Perú”, escribió Marcelo Tinelli en su cuenta oficial de Instagram junto al emoji de un corazón y la bandera peruana, demostrando así su cariño por el país de su expareja.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa alimentan rumores de reconciliación.

Ante esto, la modelo peruana reaccionó con una frase cargada de cariño: “Gracias, mi vida”, dejando en evidencia la buena relación que conserva con el presentador argentino. Su comentario rápidamente acumuló interacciones y fue celebrado por seguidores de ambos.

El intercambio de mensajes ocurre en medio de versiones que, durante los últimos meses, pusieron en duda la continuidad de la relación. Sin embargo, las recientes muestras públicas de afecto han sido interpretadas por muchos como una señal de que el vínculo entre ambos sigue fortalecido.

CONOCE MÁS: Milett Figueroa vivió un incómodo momento al anunciar a la ganadora equivocada en certamen de belleza

Desde que iniciaron su romance tras conocerse en la televisión argentina, Milett y Tinelli han protagonizado numerosos titulares en la prensa de espectáculos de Perú y Argentina. La diferencia de edad y la distancia entre ambos países han sido temas recurrentes en torno a su historia de amor.

Si bien la última información que dieron es que su relación había terminado, trascendió que se volvieron a seguir en redes sociales y que han retomado comunicación, aunque ninguno se ha animado a confirmar una posible reconciliación sentimental.