Milett Figueroa aviva rumores de reconciliación con Marcelo Tinelli tras romántica respuesta. (Foto: Instagram / @milett - @marcelotinelli)
Milett Figueroa aviva rumores de reconciliación con Marcelo Tinelli tras romántica respuesta. (Foto: Instagram / @milett - @marcelotinelli)
Por Redacción EC

Marcelo Tinelli volvió a tener una muestra de afecto publico hacia Milett Figueroa al dedicarle un romántico mensaje en redes sociales. El conductor argentino compartió una publicación dirigida a la modelo peruana, generando numerosas reacciones y alimentando los comentarios de una posible reconciliación.

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