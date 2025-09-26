Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, reapareció ante cámaras y ofreció una entrevista al programa “Amor y Fuego”, luego que Marcelo Tinelli anunciara el fin de su relación con su hija.
En la conversación con el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la madre de Milett Figueroa habló sobre la actual situación de la modelo tras confirmarse su ruptura con el famoso conductor de televisión argentino.
LEE: “¡Marcelo está soltero!”: Hija y panelistas de Tinelli celebraron su ruptura con Milett Figueroa
“Queremos saber qué ha pasado con Tinelli, con su hija”, consultó el reportero del programa. “¿Qué va a pasar? No ha pasado nada. Todos estamos felices y contentos", respondió Martha Valcárcel.
“Es normal, siempre sorprenden las separaciones o lo amistes o amoríos”, agregó la madre de Milett Figueroa.
Asimismo, la madre de Milett también aprovechó la ocasión para aclarar que su hija se encuentra “muy bien” y le envió un mensaje a Marcelo Tinelli, tras el fin de su relación luego de dos años.
MÁS INFORMACIÓN: Rebeca Escribens indignada por el “show” de la ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa
“Ella está muy bien, para Marcelo un beso para él y todo perfecto. No hay problema. Si he podido hablar con mi hija, hablo todos los días y está muy bien, sigue trabajando con todos sus proyectos y sus cosas”, puntualizó.
TE PUEDE INTERESAR
- Milett Figueroa estalla contra panelistas argentinos tras ruptura con Marcelo Tinelli: “Son cobardes”
- Beto Ortiz sobre “El valor de la verdad” de ‘Cri Cri’: “El programa es un tsunami de lágrimas”
- “Nadie impedirá que salgamos al aire”: Beto Ortiz defiende ‘EVDV’ del primo de Jefferson Farfán
- “¡Marcelo está soltero!”: Hija y panelistas de Tinelli celebraron su ruptura con Milett Figueroa
- “Quiero verla pronto”: Marcelo Tinelli revela que seguirá viendo a Milett Figueroa tras ruptura
Contenido sugerido
Contenido GEC