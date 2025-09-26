Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, reapareció ante cámaras y ofreció una entrevista al programa “Amor y Fuego”, luego que Marcelo Tinelli anunciara el fin de su relación con su hija.

En la conversación con el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la madre de Milett Figueroa habló sobre la actual situación de la modelo tras confirmarse su ruptura con el famoso conductor de televisión argentino.

“Queremos saber qué ha pasado con Tinelli, con su hija”, consultó el reportero del programa. “¿Qué va a pasar? No ha pasado nada. Todos estamos felices y contentos", respondió Martha Valcárcel.

Martha Valcárcel confiesa cómo está Milett Figueroa tras el fin de su relación con Marcelo Tinelli.

“Es normal, siempre sorprenden las separaciones o lo amistes o amoríos”, agregó la madre de Milett Figueroa.

Asimismo, la madre de Milett también aprovechó la ocasión para aclarar que su hija se encuentra “muy bien” y le envió un mensaje a Marcelo Tinelli, tras el fin de su relación luego de dos años.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llevan varios meses de relación amorosa.

“Ella está muy bien, para Marcelo un beso para él y todo perfecto. No hay problema. Si he podido hablar con mi hija, hablo todos los días y está muy bien, sigue trabajando con todos sus proyectos y sus cosas”, puntualizó.